Pamela din Dallas impresionează și la 76 de ani. Cum arată acum celebra actriță, la 40 de ani după ce a părăsit serialul

Pamela din Dallas continuă să impresioneze și la 76 de ani, la peste 4 decenii de când actrița Victoria Principal a părăsit serialul.

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 15:44
Vitoria Principal a interpretat-o pe Pamela timp de 9 sezoane | Profimedia Images

Actrița Victoria Principal a devenit cunoscută la nivel mondial prin intermediul rolului din Dallas, serialul care a devenit un fenomen global.

În Dallas, Victoria a interpretat-o pe celebra Pamela Barnes Ewing, scrie Rewind Magazine.

La peste 4 decenii de când a apărut în serialul care a consacrat-o, Victoria a publicat o imagine pe contul personal de Instagram pentru a celebra împlinirea a 76 de ani.

Fanii săi nu au ezitat să îi complimenteze apariția impresionantă și să îi ureze la mulți ani.

Victoria Principal și-a sărbătorit recent cea de-a 76-a aniversare și a publicat o fotografie impresionantă cu ea pe rețelele sociale pentru a marca momentul.

Pentru a celebra ziua sa de naștere, actrița care a interpretat-o pe Pamela Barnes Ewing în îndrăgitul serial a postat pe Instagram o imagine cu ea și calul ei.

„Petrecere la fermă cu prieteni buni și tort de morcovi cu glazură de unt!” a scris Principal în descriere. „Perfect!”

Citește și: Cum arată acum Lucy din Dallas. Actrița făcea furori cu frumusețea ei în tinerețe

În fotografie, actrița purta un palton bleumarin și ochelari de soare și a pozat lângă un cal maro. Principal s-a retras de mai mulți ani în lumina reflectoarelor și trăiește la o fermă de tip ranch din SUA.

În comentarii, fanii ei au copleșit-o cu urări și laude cu ocazia zilei sale speciale.

„La mulți, mulți ani! O femeie frumoasă pe dinăuntru și pe dinafară,” a scris un utilizator.

„Dragă Victoria, aș dori să te felicit de ziua ta! Îți doresc sănătate, mulți ani de viață și multe momente pline de bucurie, luminoase și memorabile!” a scris un alt fan.

„Sper că ai avut o zi de naștere minunată, Victoria. La 76 de ani, nu ai pierdut nimic din ritm și devii tot mai frumoasă cu fiecare zi care trece,” a scris alt utilizator.

Principal a interpretat-o pe Pamela timp de 9 sezoane în Dallas, din 1978 până în 1987. În serial, a jucat alături de actori emblematici precum Larry Hagman și Linda Gray, dar și Patrick Duffy, Barbara Bel Geddes și alții.

Serialul a avut în total 14 sezoane și s-a încheiat în 1991. O versiune nouă a Dallas a avut premiera în 2012, dar a avut doar 3 sezoane și s-a încheiat în 2014.

Citește ș: Cum arată Linda Gray la 81 de ani. Sue Ellen Ewing din Dallas a fost pozată la cumpărături și e într-o formă de invidiat

Pe lângă Dallas, Principal este cunoscută mai ales pentru filmele The Life and Times of Judge Roy Bean (1972), Earthquake (1974), Vigilante Force (1976) și altele. De asemenea, a apărut în diverse seriale TV, inclusiv Hawaii Five-0, Home Improvement, Chicago Hope, Providence, The Practice și Titans.

Serialul Dallas a prezentat viața familiei Ewing, care deținea o companie petrolieră și avea parte de numeroase drame interpersonale. Serialul e unul dintre cele mai cunoscute din toate timpurile și a devenit un fenomen global. A fost și unul dintre primele seriale americane difuzate în România după anul 1990 și a avut un impact semnificativ.

Cât de înalt e Prințul William, de fapt. Viitorul rege a glumit despre statura sa... Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit...
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux Cât costă un trai decent în România. Nevoile de bază, aproape un lux
Antena 3 Racheta lui Elon Musk a scăpat de sub control și va lovi Luna la o viteză colosală. Ce va urma Racheta lui Elon Musk a scăpat de sub control și va lovi Luna la o viteză colosală. Ce va urma
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit
Actorul celebru din Jurassic Park care a plătit 540.000 de dolari pentru a lupta cu o boală cruntă. Ce a dezvăluit
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cât de înalt e Prințul William, de fapt. Viitorul rege a glumit despre statura sa
Cât de înalt e Prințul William, de fapt. Viitorul rege a glumit despre statura sa
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
