Pamela din Dallas impresionează și la 76 de ani. Cum arată acum celebra actriță, la 40 de ani după ce a părăsit serialul

Pamela din Dallas continuă să impresioneze și la 76 de ani, la peste 4 decenii de când actrița Victoria Principal a părăsit serialul.

Vitoria Principal a interpretat-o pe Pamela timp de 9 sezoane | Profimedia Images

Actrița Victoria Principal a devenit cunoscută la nivel mondial prin intermediul rolului din Dallas, serialul care a devenit un fenomen global.

În Dallas, Victoria a interpretat-o pe celebra Pamela Barnes Ewing, scrie Rewind Magazine.

La peste 4 decenii de când a apărut în serialul care a consacrat-o, Victoria a publicat o imagine pe contul personal de Instagram pentru a celebra împlinirea a 76 de ani.

Fanii săi nu au ezitat să îi complimenteze apariția impresionantă și să îi ureze la mulți ani.

Pamela din Dallas impresionează și la 76 de ani

Victoria Principal și-a sărbătorit recent cea de-a 76-a aniversare și a publicat o fotografie impresionantă cu ea pe rețelele sociale pentru a marca momentul.

Pentru a celebra ziua sa de naștere, actrița care a interpretat-o pe Pamela Barnes Ewing în îndrăgitul serial a postat pe Instagram o imagine cu ea și calul ei.

„Petrecere la fermă cu prieteni buni și tort de morcovi cu glazură de unt!” a scris Principal în descriere. „Perfect!”

În fotografie, actrița purta un palton bleumarin și ochelari de soare și a pozat lângă un cal maro. Principal s-a retras de mai mulți ani în lumina reflectoarelor și trăiește la o fermă de tip ranch din SUA.

În comentarii, fanii ei au copleșit-o cu urări și laude cu ocazia zilei sale speciale.

„La mulți, mulți ani! O femeie frumoasă pe dinăuntru și pe dinafară,” a scris un utilizator.

„Dragă Victoria, aș dori să te felicit de ziua ta! Îți doresc sănătate, mulți ani de viață și multe momente pline de bucurie, luminoase și memorabile!” a scris un alt fan.

„Sper că ai avut o zi de naștere minunată, Victoria. La 76 de ani, nu ai pierdut nimic din ritm și devii tot mai frumoasă cu fiecare zi care trece,” a scris alt utilizator.

Victoria Principal a interpretat-o pe Pamela timp de 9 sezoane

Principal a interpretat-o pe Pamela timp de 9 sezoane în Dallas, din 1978 până în 1987. În serial, a jucat alături de actori emblematici precum Larry Hagman și Linda Gray, dar și Patrick Duffy, Barbara Bel Geddes și alții.

Serialul a avut în total 14 sezoane și s-a încheiat în 1991. O versiune nouă a Dallas a avut premiera în 2012, dar a avut doar 3 sezoane și s-a încheiat în 2014.

Pe lângă Dallas, Principal este cunoscută mai ales pentru filmele The Life and Times of Judge Roy Bean (1972), Earthquake (1974), Vigilante Force (1976) și altele. De asemenea, a apărut în diverse seriale TV, inclusiv Hawaii Five-0, Home Improvement, Chicago Hope, Providence, The Practice și Titans.

Serialul Dallas a prezentat viața familiei Ewing, care deținea o companie petrolieră și avea parte de numeroase drame interpersonale. Serialul e unul dintre cele mai cunoscute din toate timpurile și a devenit un fenomen global. A fost și unul dintre primele seriale americane difuzate în România după anul 1990 și a avut un impact semnificativ.