Partenerul lui Denise Rifai de la Asia Express. Cu cine ar pleca realizatoarea în cel mai dur reality show din România

Denise Rifai a răspuns unei provocări neașteptate și a dezvăluit pe cine ar alege drept coechipier într-o eventuală participare la Asia Express. Vedeta TV a avut de ales între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan și a explicat ce calitate ar conta cel mai mult pentru ea într-o competiție atât de dificilă.

Denise Rifai a răspuns provocării și a recunoscut pe cine ar lua cu ea în Asia Express

Denise Rifai este cunoscută pentru întrebările directe pe care le adresează invitaților săi, însă de această dată rolurile s-au inversat. Prezentatoarea a fost cea care a primit o serie de provocări și a oferit răspunsuri sincere despre oamenii publici pe care îi cunoaște.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Denise Rifai a fost pusă în fața unui scenariu inedit: dacă ar participa la Asia Express, pe cine ar alege ca partener de echipă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Fără să stea prea mult pe gânduri, vedeta a spus care ar fi alegerea ei și a explicat de ce crede că ar avea mai multe șanse să ajungă departe în competiție.

Denise Rifai a spus că ar face echipă cu Sorin Grindeanu la Asia Express

Asia Express este una dintre cele mai intense competiții de aventură, iar relația dintre parteneri poate face diferența pe traseu. Comunicarea, răbdarea și capacitatea de a lua decizii împreună sunt esențiale pentru echipele care pornesc în cursă.

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Întrebată pe cine ar prefera să aibă alături dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Denise Rifai a spus că l-ar alege pe Sorin Grindeanu, motivând că vede în el un partener cu care ar putea găsi soluții în momentele tensionate.

„Cu Grindeanu 100%. Cred că se poate negocia cu el, astfel încât amândoi să putem ajunge la soluția care trebuie și care e utilă pentru a câștiga această competiție”, a declarat Denise Rifai în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”.

Prezentatoarea consideră că, într-o experiență precum Asia Express, nu este suficient ca doi oameni să fie puternici individual, ci trebuie să existe echilibru și disponibilitatea de a asculta și perspectiva celuilalt.

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De ce nu l-ar alege Denise Rifai pe Ilie Bolojan ca partener în competiție

Denise Rifai a ținut să precizeze că îl apreciază pe Ilie Bolojan, însă tocmai anumite asemănări dintre ei ar putea deveni o provocare într-un concurs bazat pe colaborare.

Vedeta a explicat că se regăsește într-o anumită măsură în stilul acestuia, însă crede că două persoane cu personalități foarte puternice ar putea întâmpina dificultăți atunci când trebuie să ia rapid decizii împreună.

„Eu semăn cu Bolojan dintr-un punct de vedere. El funcționează după regula: ca mine sau deloc. Însă, în viață (...) trebuie să înveți arta negocierii și trebuie să fie ca toată lumea ca să fie bine”, a mai spus Denise Rifai.

Vedeta a explicat că, în opinia sa, flexibilitatea este foarte importantă atunci când doi oameni trebuie să formeze o echipă și să ajungă la același obiectiv.

Denise Rifai a vorbit și despre relația cu Florin Cîțu

În cadrul aceleiași discuții, Denise Rifai a făcut și câteva mărturisiri despre relația de prietenie pe care a avut-o cu Florin Cîțu. Prezentatoarea a povestit că îl cunoștea înainte ca acesta să devină prim-ministru și că schimbările apărute ulterior au dezamăgit-o.

Vedeta a spus că îl consideră în continuare un specialist foarte bun în domeniul finanțelor, însă experiența politică ar fi schimbat dinamica relației lor.

Denise Rifai a mărturisit că perioada respectivă a făcut-o să privească diferit lucrurile și a subliniat că adevăratul caracter al unui om poate fi observat atunci când ajunge într-o poziție cu multă responsabilitate.