Ce decizie neașteptată a luat Jean Paler. Medicii i-au interzis să facă asta

Jean Paler a luat o decizie de-a dreptul neașteptată. Actorul plănuiește să plece în Statele Unite ale Americii, însă medicii i-au interzis să facă asta dintr-un motiv întemeiat. Iată de ce își dorește să călătorească atât de departe.

La vârsta de 72 de ani, Jean Paler s-a confruntat cu diferite probleme de sănătate. Actorul are 9 stenturi la inimă, însă acest lucru nu-l împiedică să își continue pasiunea pentru actorie.

De ce vrea Jean Paler să meargă în Statele Unite ale Americii

De curând, acesta a primit o ofertă de nerefuzat din partea unui organizator de spectacole de peste ocean. Deși medicii i-au interzis să zboare cu avionul prea multe ore, Jean Paler nu a stat prea mult pe gânduri și a acceptat noua oportunitate.

Se pare că acesta nu a mai ținut cont de problemele de sănătate pe care le are, asumându-și toate riscurile. De altfel, este nerăbdător să se bucure de noua și unica experiență care îl așteaptă peste puțin timp.

„Sunt pornit să plec în America, în toamnă. M-a sunat un impresar care organizează spectacole în zona Asiei Centrale, este israelian. Mi-a spus: „Te vreau doar pe tine ca actor de comedie. Vii sau nu vii?”. Nici nu am stat să gândesc sau să pun în cumpănă sănătatea mea, faptul că vor fi ore de zbor, că voi fi la 17.000 de metri cu avionul...

Nu am ținut cont de absolut nimic și i-am spus: „Îmi spui data și ora”. Vreau să merg, pentru că am avut vizele de America câte zece ani, de mai multe ori. Am pornit de la o viză de o lună, am stat la cozile interminabile, unde se stătea câte 4 zile și 4 nopți. Trebuia să-ți lași rând, însă am reușit și am luat viza de la o lună la 10 ani. Acum mi s-a expirat pașaportul, îl refac și plec în America”, a povestit Jean Paler, potrivit spynews.ro.

De asemenea, medicii i-au recomandat actorului să nu își riște sănătatea. Mai mult, aceștia i-au spus să renunțe la stresul zilnic și la aparițiile pe scenă pentru a se putea bucura în liniște de pensie, însă Jean Paler nu poate să lase deoparte iubirea pentru actorie.

„Doctorii au spus să nu mă risc. Să citez unul dintre medicii care au grijă de sănătatea mea: „A râs lumea destul, ajunge. E momentul în care să te retragi, să ți vezi de pensie, de bătrânețe, să te bucuri de viață”. Fără public, fără spectacole, pentru mine nu e viață, să stau așa ca leguma în pat, să ies în parc la plimbare. Atât de mult m-am plimbat în viața mea, încât încă o America nu strică. Mă risc și merg. Nebunia mă caracterizează”, a mai adăugat actorul, conform sursei citate mai sus.

„Dacă am ști ce ne așteaptă peste o secundă, pentru că o secundă înseamnă enorm de mult pentru mulți care sunt pe punctul de a pleca în lumea cealaltă. Dacă aș gândi secunda aceea, să gândesc că s-ar putea să nu mai fiu, că s-ar putea să dau de lucru la preot, ar însemna că ori a murit bărbatul din mine, ori nebunul din mine nu mai e. Țigla pe casă nu am avut-o niciodată toată, nu o am nici în ziua de astăzi, nu ai cum să o pui la loc, dacă te-ai născut cu acoperișul spart.”, a mai completat el.