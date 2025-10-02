Antena Căutare
Primele imagini de la botezul fiului lui Ianis și al Elenei Hagi! Ce nume au ales pentru băiatul lor

Ianis Hagi, jucătorul de fotbal, împreună cu soția lui, Elena Hagi, și-au creștinat ieri fiul.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 09:47
Fanii au reacționat imediat la vederea fotografiilor de la botez și au felicitat tânărul cuplu în secțiunea de comentarii. | Instagram

Ianis și Elena Hagi formează o familie de tânără, fiind căsătoriți de aproximativ un an, iar la finalul lunii august au devenit părinți pentru prima dată.

Imagini de la botezul fiului lui Ianis Hagi

Cei doi s-au bucurat din plin de ipostaza de părinți, au fost discreți în ceea ce privește nașterea fiului lor și au avut grijă ca acomodarea lor cu bebelușul nou-născut să fie una cât mai ușoară și benefică pentru ei trei.

Ianis și Elena Hagi s-au căsătorit în 2024, la Palatul Știrbey, unde au avut o nuntă cu fast, la care au fost invitate nume mari din lumea sportului și a showbiz-ului din România.

Recent, Elena și Ianis Hagi au postat pe rețelele de socializare imagini de la botezul fiului lor. După ce Elena Hagi a devenit mamă pentru prima dată pe 20 august, familia și-a dorit discreție, bucurându-se în liniște de venirea pe lume a micuțului. Acum au postat primele imagini de la botez, iar fotografiile vorbesc de la sine.

Familia Hagi a avut parte de un eveniment discret, dar cu mult bun gust și eleganță. Ianis a purtat un costum superb, iar Elena a strălucit într-o rochie elegantă.

Tânărul cuplu e înconjurat de iubire și fericire și se vede că fiul lui le-a întregit tabloul de familie. Ei au dezvăluit și ce nume deosebit au ales pentru băiețelul lor. Se numește Giorgios Hagi.

Fanii au reacționat imediat la vederea fotografiilor de la botez și au felicitat tânărul cuplu în secțiunea de comentarii.

Care e semnificația numelui Giorgios

Numele are origini grecești și este o formă adaptată a numelui George, Gheorghe, care e numele bunicului micuțului Giorgios. Giorgios înseamnă o persoană muncitoare, puternică și cu o carieră de succes. Pentru că au origini aromâne, familia Hagi are o strânsă legătură cu Grecia.

În luna martie 2025, Gică Hagi anunța că va deveni bunic. În timpul sarcinii, imaginile cu nora sa au apărut destul de rar, iar tânăra familie a fost extrem de protectivă. Discreția lor însă a fost pe deplin înțeleasă.

„Ce a fost nevoie ați auzit, de acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret și o să pot să zic mai multe. Vă dați seama că sunt fericit! Deocamdată mă gândesc la Farul și ce avem noi până în vară. Apoi, când o să fie mai aproape, o să putem să comentăm mai multe. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească”, declara Gică Hagi.

