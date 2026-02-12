Antena Căutare
Andreea Bănică, atac dur la adresa influencerilor. Ce a „supărat-o” pe artistă: „Au niște aere...”

Andreea Bănică a aruncat cu vorbe grele la adresa influencerilor, mai ales a celor din zona de parenting. Cântăreața nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, fără pic de reținere, făcând referire la persoane celebre în mediul online.

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 14:19
Andreea Bănică a aruncat cu vorbe grele la adresa influencerilor, mai ales a celor din zona de parenting | Instagram

Andreea Bănică se numără printre cele mai apreciate și cunoscute artiste din România. Cântăreața se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, o familie minunată și cu un aspect fizic de invidiat.

Deși este destul de rezervată când vine vorba de viața personală, vedeta nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea. Recent, artista a răbufnit pe baza unui subiect controversat în rândul românilor.

Andreea Bănică a vorbit deschis despre fenomenul influencerilor din mediul online. Mai mult, cântăreața și-a spus părerea sinceră cu privire la aceștia, scoțând în evidență câteva nemulțumiri mai ales față de cei care oferă sfaturi de parenting.

Andreea Bănică, replici dure la adresa influencerilor din mediul online

Vedeta consideră că multe femei au devenit influenceri peste noapte, mai ales dacă au trecut deja prin experiența nașterii. De altfel, aceasta a precizat că unele persoane au tendința de a se considera specialiști în parenting, oferind sfaturi despre cum ar trebui alții să în crească micuții.

Mai mult, Andreea Bănică și-a declarat nemulțumirea despre faptul că statutul de persoană publică trebuie oferit celor care muncesc pentru el, nu celor care sunt prezenți pe rețelele sociale.

„Toată lumea acum este vedetă pe TikTok. Sunt fete pe care nu le cunosc, nu le-am văzut în viața mea. Doamne, au niște aere și niște… se cred Dumnezeu pe pământ și nici măcar nu știu cine sunt. Am avut foarte multe ocazii să văd așa fete, femei, stând lângă mine, nu știam cine sunt și am aflat apoi.

Pentru mine termenul de vedetă, persoană publică, înseamnă să ai o meserie în spate. Ești actriță, actor, prezentator, cântăreț, solist, cântăreț de jazz, manele, ce vrei tu. Faci ceva, te ocupi de ceva. Cu ce te ocupi? Stai în online și dai sfaturi de mamă, că le știm pe toate. Eu nu mai pot cu treaba asta. Toate femeile care nasc sunt influencerițe și există multe fraiere care le cred”, a spus Andreea Bănică, potrivit cancan.ro.

Un lucru este cert, cântăreața este „supărată” de celebritatea pe care o primesc influenceri în mediul online doar pentru faptul că oferă sfaturi sau apar în diferite ipostaze. Acest lucru a făcut-o pe vedetă să răbufnească.

