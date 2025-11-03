Prințesa Diana și Regele Charles, dezvăluiri neștiute despre viața lor intimă. Ce o nemulțumea pe Lady D

Antena Căutare
Prințesa Diana și Regele Charles nu au avut căsnicia fericită cu care se afișau la evenimente și în viața publică.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 08:37
Între anii 1992 și 1993, pe când a locuit la Palatul Kensington, Prințesa Diana a oferit detalii picante despre relațiile intime cu Regele Charles al III-lea. | Profimedia

Prințesa Diana a oferit de-a lungul anilor mai multe interviuri legate de mariajul ei cu Regele Charles al III-lea pentru pregătirea unui documentar american. Acest documentar nu s-a mai lansat, dar mărturiile sincere ale Prințesei Inimii au rămas.

Ce nemulțumiri avea Prințesa Diana în legătură cu relațiile ei intime cu Regele Charles al III-lea

Între anii 1992 și 1993, pe când a locuit la Palatul Kensington, Prințesa Diana a oferit detalii picante despre relațiile intime cu Regele Charles al III-lea în aceste interviuri care nu au văzut lumina zilei.

În aceste interviuri, Diana a dezvăluit că relațiile intime cu soțul ei nu decurgeau ca într-o căsnicie normală între doi tineri îndrăgostiți, deși poate lumea s-ar fi așteptat la asta.

Prințesa Diana a mărturisit că cei doi aveau contact intim doar o dată la trei săptămâni, detaliind chiar că exista o rutină care se rezuma la „sus‑jos, sus‑jos şi atât”.

Prințesa Diana a mai scos la iveală și faptul că, înainte de căsătoria lor în 1981, cei doi avut parte doar de 13 întâlniri și nu au simțit că ar fi avut o conexiune imediată, potrivit Click. Se pare că Lady D ar fi purtat o conversație despre această problemă de cuplu și cu Regina Elisabeta a II-a, iar monarhul i-ar fi spus „Nici nu știu ce poți face. Charles e fără speranță!”.

După ce în 1984 s-a născut Prințul Harry, Prințesa Diana a mărturisit că între ea și Regele Charles al III-lea nu ar mai existat relații intime. Acest lucru putea să însemne doar că cei doi au întreținut până atunci relații intime doar pentru a-și îndeplini îndatorirea de a avea un moștenitor de sex masculin. Lady D a mai explicat atunci că într-o discuție cu soțul ei, el i-ar fi fost foarte tranșant și ar fi zis că refuză vehement să fie singurul Prinț de Wales care să nu aibă amantă.

De atunci, relația lor s-a schimbat și mai mult, moment în care Regele Charles al III-lea ar fi decis să se apropie și mai mult de Regina Camilla.

Astfel, Regele Charles și actuala lui soție ar fi avut o relație în paralel cu căsnicia pe care acesta o avea cu Prințesa Diana. Ce a fost șocant pentru mulți dintre oficialii de la Casa Regală a Marii Britanii este că cei doi nu și-au ascuns relația extra conjugală de viața publică.

Căsnicia dintre Prințesa Diana și Regele Charles al III-lea s-a destrămat treptat, după ce cei doi au decis să se distanțeze atât emoțional, cât și fizic. Singurul lucru care i-a legat a fost responsabilitatea de a aduce pe lume un moștenitor de sex masculin.

