Micul-dejun cu care Prințesa Diana își începea fiecare dimineață

Cu mult înainte ca întreg Instagramul să descopere ovăzul hidratat peste noapte, Princeța Diana își începea aproape zilnic diminețile cu o versiune elegantă de Bircher müesli. Adora fulgii de ovăz lăsați la înmuiat în suc proaspăt de portocale, apoi dimineața adăuga iaurt grecesc, miere, un strop de lămâie și acoperea totul cu măr ras, afine și nuci.

Chiar dacă au trecut aproape trei decenii de când Prințesa Diana și-a găsit sfârșitul într-un accident de mașină în Paris, rămâne o legendă a vremurilor noastre. Este, chiar și pentru generațiile de azi, un reper de eleganță și umanitate. Oamenii vor să știe totul despre ea, iar cei care au trăit în preajma ei vin din când în când cu detalii despre preferințele celei care a fost numită Prințesa Inimilor. Bucătarul ei personal de la Kensington Palace, Darren McGrady, a povestit de curând într-un videoclip despre preferințele culinare ale Prințesei.

Lady Di era foarte atentă la modul în care mânca și ținea foarte mult ca alimentele pe care le consuma să fie într-un echilibru, să aibă texturi curate care să îi dea o energie bună pentru o zi plină. Rețeta ei preferată pentru mic-dejun era simplă, proaspătă și fără artificii.

CITEȘTE ȘI: Cum și-a sărbătorit ultima aniversare Prințesa Diana. A decedat la doar 36 de ani

Cum a descoperit Prințesa Diana rețeta perfectă pentru mic-dejun

Articolul continuă după reclamă

Diana a descoperit preparatul la o clinică elvețiană de wellness, unde Bircher müesli, creat la începutul secolului XX de medicul Maximilian Bircher-Benner, reprezenta standardul pentru o masă de dimineață sănătoasă. În anii ’90, când „overnight oats” nu deveniseră încă obsesie globală, ea le cerea constant la palat. Două decenii mai târziu, rețeta avea să devină virală.

Rețeta „Princess Diana’s Overnight Oats”

Ingrediente

1 cană de fulgi de ovăz

1 cană de suc de portocală

1 cană de iaurt grecesc

miere (după gust)

1-2 lingurițe de zeamă de lămâie

1 măr Honeycrisp ras

afine (după plac)

nuci tocate (ușor prăjite)

Mod de preparare

Seara se amestecă fulgii de ovăz cu sucul de portocale într-un bol de sticlă, se acoperă și se lasă la frigider până dimineața. Apoi, se încorporează iaurtul grecesc, mierea după gust și 1–2 lingurițe zeamă de lămâie. După aceea, se adaugă mărul, afinele și nucile tocate. Se servește imediat.

CITEȘTE ȘI: Regulile de make-up de aur ale Prințesei Diana, la care nu renunța sub nicio formă

Trucuri pentru un mic-dejun ca al Prințesei Diana

Rețeta de ovăz peste noapte a Prințesei Diana are toate calitățile unui mic-dejun ideal: este proaspătă, echilibrată și gata de savurat în doar câteva minute dimineața. Ovăzul se hidratează lent în sucul de portocale, care aduce un ton acid discret și răcoritor. Iaurtul și mierea îmblânzesc această notă, construind o cremă fină și lucioasă. Peste ea vin straturile de prospețime și textură: mărul ras pe loc, care rămâne crocant și suculent, afinele dulci-acrișoare, fie ele proaspete sau dezghețate lent, și nucile prăjite ușor, cu aroma lor caldă și consistența crocantă. Este un mic-dejun curat, care se „gătește” singur peste noapte, lăsându-ți dimineața doar bucuria de a-l asambla.

Secretul reușitei stă în detalii simple, dar esențiale. Fulgi de ovăz mari, tradiționali, care nu se transformă în pastă, suc de portocale proaspăt stors, corectat eventual cu puțină lămâie, și iaurt grecesc adăugat dimineața pentru o textură catifelată. Fructele și nucile se pun pe loc, pentru ca aroma și prospețimea să fie maxime. Dulceața se reglează din miere, după gust și în funcție de cât de dulce e sucul de citrice.

Rețeta permite și variații: mandarine sau grapefruit în loc de portocale, un plus de semințe de chia sau dovleac pentru textură, alte fructe de sezon, ori o notă caldă de vanilie sau scorțișoară discretă. Pentru cei care evită lactatele, un iaurt vegetal de cocos sau migdale aduce aceeași cremozitate, completată de câteva picături suplimentare de lămâie pentru echilibru.