Prințul Nicolae și Alina Maria au împlinit 7 ani de căsnicie. Imagini inedite de la nuntă cu ocazia aniversării

Prințul Nicolae și Alina Maria au celebrat șapte ani de căsătorie. Iată ce imagini au făcut publice cu această ocazie.

Prințul Nicolae al României și soția sa, Alina Maria, au celebrat marți, 30 septembrie, șapte ani de căsătorie. Cu această ocazie, Alina Maria a făcut publice câteva imagini inedite din ziua nunții.

Prințul Nicolae și Alina Maria ai României au aniversat șapte ani de la căsătorie. Imagini de poveste de la evenimentul select

Prințul Nicolae și Alina Maria s-au logodit pe 29 iulie 2017, la doi ani după momentul în care s-au cunoscut, și s-au căsătorit la finalul lunii septembrie 2018 la Sinaia. O țară întreagă le-a fost alături. După cununia religioasă, cei doi miri s-au urcat într-o caleașcă de poveste și au pornit spre Cazinoul din Sinaia.

Petrecere a avut loc în Sala Oglinzilor, iar de la balconl sălii, cei doi au salutat oamenii adunați să le ureze „Casă de piatră”. Ultima nuntă regală din locația respectivă avusese loc cu 70 de ani în urmă, fiind căsătoria Principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

„Este Anul Centenarului şi am vrut un loc care să aibă legătură cu acest moment. Eu mă simt ca acasă în Sinaia, familia mea e în fiecare colţ din oraş. Am avut noroc şi am ales şi o biserică în care este pictat bunicul meu”, spunea Prințul Nicolae la momentul respectiv, conform unei surse.

Alina Maria a purtat o rochie cu motive tradiționale săsești creată de un designer român, făcută din mătase naturală, cu voal şi broderie lucrată manual:

„Va avea motive din portul bunicii mele, portul săsesc, dar foarte discrete. Am ţinut foarte mult să fie făcută de un designer român. Eu îi apreciez pe toţi, sunt foarte talentaţi şi trebuie încurajaţi şi scoşi în evidenţă” spunea ea înainte de eveniment.

Amintirea acelor clipe este încă vie în familia princiară și se bucură să împărtășească cu urmăitorii imagini inedite cu ocazia fiecărei aniversări.

Cei doi sunt părinți, având o fetiță, Maria Alexandra, și un băiețel, Mihai, alături de care se bucură să redescopere la fiecare pas viața.

Atât Nicolae, cât și Alina Maria doresc să le insufle copiilor lor valorile familiei regale, tradițiile românești și libertatea noilor începuturi.

Prințul Nicolae și Alina Maria sunt implicați în proiecte menite să promoveze România ș bogățiile acestei țări, precum Via Transilvanica sau vinul lor recent lansat, meșteșuguri vechi, ori expoziții.