Radu Mazăre are succes în afaceri în Madagascar. Cât costă o noapte de cazare la hotelul pe care îl deține

Radu Mazăre s-a reapucat de afaceri în Madagascar. Iată cât costă o noapte la hotelul său.

Radu Mazăre a fost eliberat condiționat după cinci ani de închisoare și s-a întors în Madagascar, unde se ocupă de afaceri. Acesta trebuia să ispășească 9 ani de închisoare pentru dosarul „Polaris”.

Citește și: Radu Mazăre, schimbare radicală după închisoare. Ce viață de vis duce fostul edil la un an de la eliberare

Cât costă o noapte de cazare la hotelul pe care Radu Mazăre îl deține în Madagascar

Fostul edil al Constanței are 57 de ani și a luat viața de la capăt după ieșirea din închisoare, în vara lui 2024. Radu Mazăre a fost eliberat condiționat mai devreme de termen în urma comportamentului ”exemplar”. El a fost inculpat în două dosare.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Radu Mazăre renunță definitiv la România. În ce țară se va muta fostul edil la Constanței. Dezvăluirile făcute de fiul său

După eliberare a avut loc botezul celui de-al doilea băiat al fostului edil, Aris, din căsătoria cu Roxana Mihalache, iar mai apoi au plecat toți trei în Madagascar, locul care s-a transformat într-o adevărată casă pentru ei.

Citește și: Radu Mazăre, tată pentru a doua oară. Soția sa a adus pe lume un băiat. Ce nume au ales: „Emoțiile sunt mult mai puternice”

Radu Mazăre a investit în reinventarea resortului Mantasaly, pe care îl închisese în urmă cu patru ani, conform unei surse. Complexul se află pe coasta Oceanului Indian și a avut nevoie de mai multe luni pentru a putea primi din nou turiști. Printre reparații au fost incluse acoperișurile bungalourilor, terenul refăcut și montarea unor panouri solare.

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Radu Mazăre și soția lui, Roxana Mihalache. Cei doi s-au căsătorit în închisoare

Fostul edil al Constanței nu a făcut modificări doar la resort, ci și la prețurile afișate pe site-urile specifice. Potrivit sursei menționate anterior, o noapte de cazare la Mantasaly Resort costă nu mai puțin de 200 de euro.