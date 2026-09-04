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Ramona Olaru și-a cumpărat o mașină de zeci de mii de euro. Cum arată noul bolid al vedetei de la Neatza

Ramona Olaru a postat în mediul online primele imagini cu bolidul de lux pe care și l-a cumpărat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:37 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:51
Ramona Olaru și-a cumpărat o mașină de zeci de mii de euro. Cum arată noul bolid al vedetei de la Neatza | Captură Instagram
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Începutul lunii septembrie a venit cu o schimbare uriașă pentru Ramona Olaru. Vedeta la Neatza cu Răzvan și Dani și-a schimbat mașina cu un bolid de lux, al cărui preț pornește de la 50.000 de euro, potrivit Spynews.

O împătimită a modelelor de mașini puternice și elegante, Ramona Olaru a postat pe rețelele de socializare primele imagini cu noua achiziție.

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Cum arată noua mașină a Ramonei Olaru

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Ramona Olaru și-a schimbat mașina și a împărtășit cu fanii primele imagini cu modelul pe care și l-a achiziționat recent.

Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a afișat la volanul unui SUV de lux de ultimă generație. Este vorba despre un BMW X5 nou, model recunoscut pentru performanță, confort și statut.

„Înlocuiesc X4 cu un X5. M-am gândit din ce an să fie, dar nu a contat foarte mult, arată extraordinar de bine și o să îi mai facem ceva după. N-aș vrea să rămână la culoarea pe care o are, dar o să mai venim cu o surpriză”, a afirmat Ramona Olaru, în mediul online.

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Prețul mașinii diferă în funcție de dotările pe care le are și de specificațiile cu care vine. Suma pentru o astfel de mașină variază între 40.000 - 60.000 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

În ultimii ani, vedeta de la Neatza a schimbat câteva mașini, însă majoritatea au fost modele SUV, impunătoare, luxoase și sigure, care o reprezintă. De asemenea, într-un ton glumeț pe rețelele de soicalizare, Ramona Olaru se declara o mare fană a mărcii de mașini bavareze.

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Ramona Olaru: „Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren”

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a reușit să își clădească o imagine de femeie puternică, pe care nimeni nu o poate răni. Însă, vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani recunoaște că, în trecut, a avut parte de multe momente dificile, care au pus-o la pământ și au reușit să își pună amprenta asupra personalității sale. Ea a mărturisit că există momente când și-ar dori să își „lase garda jos”.

„Toată forța asta vine dintr-un mare: <<Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni>>. Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot... Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren”, mărturisea Ramona Olaru, pe rețelele de socializare, citată de Spynews.

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