Răzvan Babană, situație uluitoare într-un oraș din România. Ce a urmat după ce a fost oprit de „poliție” noaptea

Răzvan Babană la un pas de a fi ținta unei escrocherii. Fostul concurent Chefi la cuțite a povestit întraga experiență pentru a-i atenționa și pe alți șoferi.

Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a fost la un pas să fie escrocat. Totul s-a întâmplat într-o noapte, la ieșire din orașul Craiova. Tânărul se afla la volan și a fost oprit de poliție, însă în scurt timp situația a luat o întorsătură neașteptată. Iată ce a povestit acesta!

Răzvan Babană la un pas de a fi ținta unei escrocherii. Ce a urmat după ce a fost oprit de un „echipaj de poliție”

Într-un videoclip publicat pe contul lui de TikTok, Răzvan Babană trage un semnal de alarmă asupra unui nou mod de operare a hoților. El și-a povestit întreaga experineță pentru a-i informa și pe alți șoferi.

„Aveți grijă, oameni buni! S-a întâmplat în județul Dolj. Hai să facem virală această poveste pentru a preveni astfel de întâmplări”, a scris el în descrierea postări.

În videoclipul de pe rețelele sociale, acesta spune că este extrem de afectat de întreaga situație. Potrivit declarațiilor sale, totul a încept după ce a fost oprit de un așa-zis echipaj de poliție.

Polițistul l-ar fi infomat că a depășit cu mult limita legală din localitate, însă la scurt timp i-a cerut bani pentru a nu-i ridica permisul. Întreaga situație i s-a părut suspectă și a refuzat.

„Aș fi preferat cu sinceritate să nu fac acest TikTok. Unii știți, alții nu știți, dar am trecut printr-o poveste foarte urâtă. Așadar, acesta este un avertisment pentru toți șoferii - atenție la polițiștii falși!”, și-a început el clip-ul.

În noaptea de marți spre miercuri, la 4:20 dimineața, am fost oprit la ieșire din Craiova, de un echipaj de poliție. Mi s-a spus că am depășit viteza legală în localitate, circulând cu 102 km/h. Până aici, totul părea în regulă. După mai multe rugăminți, din partea mea, de a-mi aplica sancțiunea leagă, amendă și suspendarea permisului, unul dintre polițiști mi-a cerut 4.500 de lei, prin Revolut, pentru a rezolva problema mult mai eficient, sau pe loc, cum a zis el. Adică să nu-mi ia permisul, practic.

Am simțit imediat că ceva nu este în regulă. Celălalt polițist stătea ascuns în spatele mașinii de poliție, într-o manieră absolut suspectă, mi-au dat impresia că nu vor să fie recunoscuți.

Am tras de timp și am inventat motive pentru a nu le trimite banii. Mi s-au cerut bani cash, pe Revolut, le-am zis că nu am, ba sună un prieten și așa mai departe, timp în care am încercat să-mi dau seama ce se întâmplă”, a mai adăugat acesta.

Ulterior, Răzvan Babană a aflat că bărbații îmbrăcați în uniformă, care l-au oprit, erau doar niște escroci, aceasta fiind o nouă metodă de a fura. Fostul concurent de la Chefi la cuțite susține că a depus plângere oficială și este determinat să meargă până la capăt.

„Între timp am aflat că unul dintre „polițiști” nu era în sistemul MAI, era fals. Cu toate acestea, aveau mașină de poliție, uniforme și se prezentau ca autoritate. Am făcut plângere oficială, iar cazul este investigat. Din păcate, eu am trecut printr-un șoc emoțional puternic, dar sunt recunoscător că nu am căzut în capcană”, a ținut să mai specifice.

În final, el a tras un semnal de alarmă și i-a rugat pe internauți să distribuie mesajul său pentru a-i informa și pe alți șoferi care ar putea pirca pradă tâlharilor.

„Așadar, dragii mei, am un mesaj pentru toți șoferii. Verificați întotdeauna legitimația polițistului, aveți acest drept legal, un polițist adevărat nu vă va cere bani în mod ilegal. Dacă aveți suspiciuni, sunați imediat la 112 și refuzați orice plată neoficială, oricât de reală pare o mașină, uniformă sau comportament. Infractorii pot imita totul. Instituțiile trebuie să ia alte măsuri, mai ferme, pentru a preveni astfel de situații. Eu am făcut plângere și am de gând să merg pănă la capăt. D-asta vă rog să distribuiți acest mesaj, pentru a salva pe altcineva de la o experiență similară sau chiar mai gravă”, a concluzionat Babană.

Situația prin care a trecut a stârnit o mulțime de reacții în comentarii. În timp ce unii s-au arătat contrariați, alții au dezvăluit că au trecut prin situații asemănătoare.

„Şi de unde aveau maşina de poliție? Echipament mai găsești, dar mașina?”, a întrebat un internaut.

„Unul era polțist, iar celălat nu”, a răspuns acesta.

„Și noi am pățit …ne-am dat seama imediat si nu am oprit dar numai noi stim prin ce am trecut si ce sperietura am tras …cam în aceeași zona”, a scris alt utilizator.