Motivul pentru care Claudia Puican și Armin Nicoară au plecat separați în luna de miere, în destinații diferite. Ce s-a întâmplat

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte recent de cea mai frumoasă și luxoasă nuntă a anului 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:58 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 14:25
După ce în urmă cu o săptămână s-au bucurat de o nuntă cu fast, acum cei doi artiști se pregătesc să plece separați în luna de miere. | Instagram

Cei doi artiști de muzică de petrecere s-au bucurat din plin de evenimentul lor cu fast, menit să marcheze și nunta, dar și botezul fiului lor. La petrecere au fost invitate peste 1000 de persoane, numeroși artiști cunoscuți au întreținut atmosfera și au avut parte de cele ma alese mâncăruri.

Claudia Puican și Armin Nicoară, lună de miere separați, în destinații diferite

Acum, la puțin timp după nuntă, Claudia și Armin Nicoară au ales să plece în luna de miere, dar nu au făcut o alegere convențională, ci au ieșit din tipare cu anunțul lor. Cei doi tineri căsătoriți au plecat în luna de miere separați, în destinații diferite.

Claudia Puican va merge în Dubai alături de fiul lor și de bonă, în timp ce Armin a ales să plece în Republica Dominicană, în Punta Cana, alături de una dintre nașe și câțiva prieteni.

Decizia este una neașteptată, iar urmăritorii lor au rămas impresionați să audă despre plecarea lor în luna de miere separați.

Nunta lor a fost una cu fast, care a arătat ca un adevărat festival unde eleganța și opulența au stat la rang de cinste.

La o săptămână după marele eveniment, Armin Nicoară a făcut primele declarații. Artistul le-a mulțumit celor prezenți la petrecere și a mărturisit că evenimentul lor a ieșit mai bine decât se așteptau el și Claudia.

"A fost un eveniment care a ieșit exact așa cum ne-am dorit. A ieșit peste așteptările noastre. Am avut și o echipă cu care am lucrat, ne-au ajutat cu toate cele, fără ei, cu siguranță, nu am fi reușit. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi: prieteni, colegi, artiști, tuturor televiziunilor, presei, au fost cu toții alături de noi și ne-am bucurat", a spus Armin Nicoară pentru Spynews.

Pentru că au avut atât de mulți invitați, nu a fost deloc ușor să organizeze întreaga petrecere. De aceea, au știut că el și soția lui nu vor avea cum să interacționeze cu toate cele 1000 de persoane prezente. Armin și Claudia s-au distrat pe cinste și au stat mai mult pe ringul de dans, bucurându-se din plin de seara lor specială.

"A fost destul de greu la treaba asta și vreau să-mi cer scuze dacă, cumva, nu am ajuns la toată lumea să-i salutăm. Am avut noroc cu familia, cu părinții, cu fratele, cu cumnata, ne-am împărțit rolurile așa. Eu am stat pe ringul de dans, nașele au zis să stau pe ringul de dans, să nu lipsesc o clipă de acolo. La un moment dat am mers să mănânc ceva și nașa m-a văzut și mi-a zis să mă întorc pe ringul de dans. Familia ne-a ajutat foarte mult. A fost foarte greu. Dacă trebuia să mergem să trecem pe la 1000 de persoane, cu siguranță nu mai apucam să ne mai distrăm", a mai spus artistul.

Armin Nicoară a explicat și care e motivul pentru care el și soția lui vor pleca separați în luna de miere.

"Claudia o să plece în Dubai, doar ea cu copilul și bona, eu nu reușesc, că am câteva filmări. Pe 9 decembrie o să plec eu în Punta Cana, cu nașa specială Stana Stepănescu, cu Irina Birou. Ăsta ne e programul. Nu reușim să plecăm amândoi. Claudia a zis că nu mai stă după mine, că se duce acolo. Noi avem un apartament în Dubai, ne simțim acolo ca acasă. I-am zis să se ducă să se relaxeze, să meargă la căldură, iar ea în Punta Cana nu mai vine, că a zis că e drumul foarte lung. Nu lăsăm nici copilul singur acasă și, atunci, a zis Stana Stepănescu să merg eu cu ele și niște prieteni. Vom sta 7 zile. Avem o lună de miere separată. Momentan nu am planificat nimic împreună", a mărturisit cântărețul de muzică de petrecere.

colaj claudia puican si armin nicoara
+3
Mai multe fotografii

