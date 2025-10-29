Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut

Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă de excepție. Totul a fost impecabil, de la aranjamentele florale până la meniu, tort și ținute. Artista a atras atenția invitaților cu superba rochie de mireasă pe care a îmbrăcat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Octombrie 2025, 16:10 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 16:13
Galerie
Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă de excepție | Instagram

28 octombrie 2025 a fost o zi extrem de specială pentru Armin Nicoară și Claudia Puican. Deși sunt deja soț și soție, aceștia au organizat petrecerea de nuntă abia acum, iar evenimentul a fost pe măsura așteptărilor.

Artiștii au ales aranjamente florale din peste 10.000 de fire de trandafiri și un tort de 2,5 metri. Locația a fost una exclusivistă, iar invitații au pășit pe covorul roșu. De altfel, meniul și muzica au fost la superlativ.

Citește și: Armin Nicoară a trecut printr-o sperietură de zile mari, chiar înainte de nuntă: „Era să pice elicopterul”. Ce s-a întâmplat

Claudia Puican a strălucit într-o rochie de mireasă de tip sirenă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat și bustul generos. Din imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa faptul că vedeta a revenit imediat la kilogramele dorite după sarcină.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată Claudia Puican în rochie de mireasă. Imagini de senzație de la nuntă

Pentru ziua cea mare, Claudia Puican a îmbrăcat o ținută spectaculoasă din dantelă cu o trenă lungă. Rochia i-a lăsat la vedere umerii goi și frumoasele forme ale corpului. Machiajul și coafura i s-au potrivit perfect vedetei.

Un lucru este cert, cântăreața a făcut senzație cu apariția sa impecabilă de la propria nuntă. Toți au fost fascinați de frumusețea ei răpitoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În același timp, Armin Nicoară a optat pentru o cămașă neagră, un sacou magenta și pantaloni negri.

Ce meniu au avut Claudia Puican și Armin Nicoară la nuntă

Claudia Puican și Armin Nicoară au lucrat cu 150 de furnizori pentru a organiza nunta până la cel mai mic detaliu. Aceștia au avut peste 1.000 de invitați și 40 de artiști care au întreținut atmosfera.

În ceea ce privește meniurile, artiștii au impresionat pe toată lumea cu preparatele de lux care s-au servit la mese. La aperitiv, cei doi au ales să încânte invitații cu terină de foaie gras cu piure de ceapă roșie caramelizată, bruschete cu anșoa prăjite, mălai și ardei copt, crochete de porumb cu jalapeno și chips de creveți în crustă de perle de orez cu maioneză wasabi, potrivit click.ro.

Citește și: Claudia Puican a ajuns cu fiul ei la spital. Ce se întâmplă cu băiețelul artistei: „Mi-e greu să-l mai las cu cineva...”

Printre preparatele servite la felurile principal se numără mușchi de vițel, supă de pasăre cu tăiței de casă și ciorbă de văcuță cu ardei și smântână, dar și pește. La final, invitații au gustat dintr-un tort delicios cu ciocolată și vanilie, conform sursei citate mai sus.

Cum arată tortul de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Pentru că și-au dorit o petrecere grandioasă, Claudia Puican și Armin Nicoară au ales un tort de 2,5 metri. Desertul a fost cel mai așteptat moment al serii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Atât invitații cât și oamenii din mediul online au rămas uluiți de tortul spectaculos.

Colaj cu Armin Nicoară și Claudia Puican în două ipostaze diferite
+3
Mai multe fotografii

„Vai de capul meu! E de vis!”, a scris un prieten virtual despre nunta lor.

Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit părinți pentru ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut Victor Piţurcă, dezvăluiri rare despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Câţi ani are Edan şi ce pas important a făcut
Observatornews.ro O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Cum va arăta „stadionul din cer” pe care Arabia Saudită îl construiește la 350 de metri deasupra solului. Costă 1 miliard de dolari Cum va arăta „stadionul din cer” pe care Arabia Saudită îl construiește la 350 de metri deasupra solului. Costă 1 miliard de dolari

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Sânziana Negru se gândește să devină mamă. Ce spune iubita concurentului de la Asia Express despre posibilitatea de a avea copii
Sânziana Negru se gândește să devină mamă. Ce spune iubita concurentului de la Asia Express despre...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Cristina Cioran și-a declarat iubirea pentru Dan Alexa. Ce s-a întâmplat după ce informația a ajuns în presă
Cristina Cioran și-a declarat iubirea pentru Dan Alexa. Ce s-a întâmplat după ce informația a ajuns în presă
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x