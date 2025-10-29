Imagini de senzație de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Cum arată artista în rochie de mireasă. Ce tort și meniu au avut

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă de excepție. Totul a fost impecabil, de la aranjamentele florale până la meniu, tort și ținute. Artista a atras atenția invitaților cu superba rochie de mireasă pe care a îmbrăcat-o.

28 octombrie 2025 a fost o zi extrem de specială pentru Armin Nicoară și Claudia Puican. Deși sunt deja soț și soție, aceștia au organizat petrecerea de nuntă abia acum, iar evenimentul a fost pe măsura așteptărilor.

Artiștii au ales aranjamente florale din peste 10.000 de fire de trandafiri și un tort de 2,5 metri. Locația a fost una exclusivistă, iar invitații au pășit pe covorul roșu. De altfel, meniul și muzica au fost la superlativ.

Claudia Puican a strălucit într-o rochie de mireasă de tip sirenă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special talia de invidiat și bustul generos. Din imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa faptul că vedeta a revenit imediat la kilogramele dorite după sarcină.

Cum arată Claudia Puican în rochie de mireasă. Imagini de senzație de la nuntă

Pentru ziua cea mare, Claudia Puican a îmbrăcat o ținută spectaculoasă din dantelă cu o trenă lungă. Rochia i-a lăsat la vedere umerii goi și frumoasele forme ale corpului. Machiajul și coafura i s-au potrivit perfect vedetei.

Un lucru este cert, cântăreața a făcut senzație cu apariția sa impecabilă de la propria nuntă. Toți au fost fascinați de frumusețea ei răpitoare.

În același timp, Armin Nicoară a optat pentru o cămașă neagră, un sacou magenta și pantaloni negri.

Ce meniu au avut Claudia Puican și Armin Nicoară la nuntă

Claudia Puican și Armin Nicoară au lucrat cu 150 de furnizori pentru a organiza nunta până la cel mai mic detaliu. Aceștia au avut peste 1.000 de invitați și 40 de artiști care au întreținut atmosfera.

În ceea ce privește meniurile, artiștii au impresionat pe toată lumea cu preparatele de lux care s-au servit la mese. La aperitiv, cei doi au ales să încânte invitații cu terină de foaie gras cu piure de ceapă roșie caramelizată, bruschete cu anșoa prăjite, mălai și ardei copt, crochete de porumb cu jalapeno și chips de creveți în crustă de perle de orez cu maioneză wasabi, potrivit click.ro.

Printre preparatele servite la felurile principal se numără mușchi de vițel, supă de pasăre cu tăiței de casă și ciorbă de văcuță cu ardei și smântână, dar și pește. La final, invitații au gustat dintr-un tort delicios cu ciocolată și vanilie, conform sursei citate mai sus.

Cum arată tortul de la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară

Pentru că și-au dorit o petrecere grandioasă, Claudia Puican și Armin Nicoară au ales un tort de 2,5 metri. Desertul a fost cel mai așteptat moment al serii.

Atât invitații cât și oamenii din mediul online au rămas uluiți de tortul spectaculos.

„Vai de capul meu! E de vis!”, a scris un prieten virtual despre nunta lor.