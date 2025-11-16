Mama lui Armin Nicoară, imagini rare pe care publicul nu a avut ocazia să le vadă. Cum arată Armina

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut o nuntă memorabilă, iar printre invitații de seamă s-a remarcat și mama artistului, Armina Nicoară.

Mama lui Armin Nicoară a făcut show pe ringul de dans la nunta fiului ei. Cum arată Armina Nicoară | Captură Instagram

Pe 28 octombrie 2025, Armin Nicoară și Claudia Puican au trăit o zi extrem de specială. Deși sunt deja soț și soție, aceștia au organizat petrecerea de nuntă abia acum, iar evenimentul a fost pe măsura așteptărilor.

De la nuntă nu au lipsit nici părinții, care au avut un rol important în desfășurarea evenimentului. Mama artistului a furat toate privirile și a făcut un adevărat show pe ringul de dans, alături de miri și artiștii care au cântat.

Cum a arătat mama lui Armin Nicoară la nunta fiului ei

Deși cununia civilă a avut loc cu trei ani în urmă, Armin Nicoară și Claudia Puican au reușit abia acum să îi reunească pe toți oamenii dragi pentru o petrecere pe măsură.

Claudia Puican s-a ocupat din timp de organizare, iar rezultatul a fost unul spectaculos: aranjamente florale din peste 10.000 de fire de trandafiri și un tort de 2,5 metri. Locația a fost una exclusivistă, iar invitații au pășit pe covorul roșu. De altfel, meniul și muzica au fost variate și special pregătite pentru cei peste 1.000 de invitați.

La nunta lor, mirii au pregătit și un moment special, filmând un videoclip chiar printre invitați. Armina, mama lui Armin Nicoară, a purtat o rochie roșie, lungă, în care a strălucit, potrivit imaginilor făcute publice de Cancan.

Deși, în mod normal, nu se expune prea mult, mama lui Armin Nicoară a fost prezentă pe ringul de dans și s-a bucurat din plin de atmosferă, fiind, totodată, o prezență rafinată. De-a lungul timpului, soacra mare a fost asemănată fizic cu nora ei.

AICI IMAGINI CU MAMA LUI ARMIN NICOARĂ LA NUNTA FIULUI EI:

Ce meniu au avut Claudia Puican și Armin Nicoară la nuntă

Claudia Puican și Armin Nicoară au lucrat cu 150 de furnizori pentru a organiza nunta până la cel mai mic detaliu. Aceștia au avut peste 1.000 de invitați și 40 de artiști care au întreținut atmosfera.

În ceea ce privește meniurile, artiștii au impresionat pe toată lumea cu preparatele de lux care s-au servit la mese. La aperitiv, cei doi au ales să încânte invitații cu terină de foaie gras cu piure de ceapă roșie caramelizată, bruschete cu anșoa prăjite, mălai și ardei copt, crochete de porumb cu jalapeno și chips de creveți în crustă de perle de orez cu maioneză wasabi, potrivit click.ro.

Printre preparatele servite la felurile principal se numără mușchi de vițel, supă de pasăre cu tăiței de casă și ciorbă de văcuță cu ardei și smântână, dar și pește. La final, invitații au gustat dintr-un tort delicios cu ciocolată și vanilie, potrivit sursei citate mai sus.

