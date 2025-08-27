Reacția copleșitoare pe care avut-o Joseph, fiul lui Luis Gabriel, atunci când și-a văzut surioara pentru prima oară. Ce a spus

Joseph, băiețelul lui Luis Gabriel, a avut o reacție emoționantă atunci când și-a văzut pentru prima oară surioara. Haziran, soția artistului, a publicat videoclipul cu micuțul pe rețelele sociale.

A fost sărbătoare mare în familia lui Luis Gabriel. Haziran, partenera acestuia, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului: o fetiță perfect sănătoasă.

Pentru că are o relație foarte specială cu fanii săi, tânăra nu a ezitat să publice primele imagini cu fiica ei. Meleim a reușit să atragă atenția prietenilor virtuali cu frumusețea ei. Mulți au evidențiat faptul că micuța seamănă bine cu mama ei.

La scurt timp de la naștere, Haziran a avut și vizitatori. Luis Gabriel și fiul lor, Joseph, au venit la spital pentru a o vedea pe Meleim. Băiețelul a avut o reacție neașteptată atunci când surioara lui și-a făcut apariția în brațele mamei.

Momentul în care micuțul face cunoștință cu cea alături de care își va petrece copilăria a fost filmat, iar mai apoi publicat pe rețelele sociale de către Haziran. Postarea a strâns mai bine de 20 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje de la internauți.

În ce ipostaze copleșitoare a fost surprins Joseph, fiul lui Luis Gabriel, alături de surioara lui

Joseph a fost surprins în timp ce o privea și o atingea cu mare atenție pe Meleim. De asemenea, acesta le-a dezvăluit părinților săi că este foarte mică. Din imaginile distribuite pe contul de Instagram se poate observa faptul că băiețelul este fascinat de noul membru al familiei.

„E moale! Meleim! Haide să o luăm!”, a zis micuțul de câteva ori despre surioara lui.

Prietenii virtuali au fost copleșiți de emoție atunci când au văzut reacția lui Joseph. Aceștia și-au stăpânit cu greu lacrimile. De altfel, urările și mesajele frumoase nu au întârziat să își facă apariția.

„Plâng. Cel mai frumos moment”, „Prima întâlnire cu Josi și Meleim! Mă topesc, vă iubim pe toți!”, „Ce familie frumoasă! Sunteți superbi... Dumnezeu să vă binecuvânteze”, „Cât a așteptat-o el pe Meleim a lui” sau „Ce emoționat e mititelul!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Haziran și Luis Gabriel au devenit părinți pentru a doua oară. Cum a făcut anunțul soția artistului

Haziran și Luis Gabriel au devenit părinți pentru a doua oară duminică, 24 august 2025. Vestea a fost dată de către soția artistului care a publicat primele imagini cu fetița lor pe rețelele sociale.

Se pare că tânăra nu a ținut cont de nicio superstiție, postând chiar un videoclip cu chipul micuței sale. Încă din primele zile de viață, Meleim a reușit să cucerească prietenii virtuali cu trăsăturile sale deosebite.

Urmăritorii de pe Instagram au fost fascinați de frumusețea micuței, iar drept dovadă stau chiar mesajele acestora.

