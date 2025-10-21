Antena Căutare
Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025. "E pictură sau top?"

Frumoasa actriță Rebecca Hall a întors toate privirile pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025 cu ținuta ei.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 07:31 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 08:25
Rebecca Hall a impresionat cu ținuta ei nonconformistă la Academy Museum Gala 2025. | Profimedia

Actriţa britanică Rebecca Hall a fost una dintre apariţiile care au surprins pe covorul roşu de la Academy Museum Gala 2025 din Los Angeles.

Ținuta pe care a ales-o, o combinaţie rafinată între avangardă şi eleganţă clasică, a atras toate privirile și blițurile fotografilor. Actrița Rebecca Hall a purtat o creaţie semnată de designerul american Thom Browne, din colecţia primăvară 2026.

Rebecca Hall, ținuta care are a atras toate privirile

Partea de sus a rochiei include un corset fals în nuanţe discrete de gri, alb şi negru, cu elemente „trompe-l'œil" care sugerau o anatomie sculpturală, tipică pentru estetica Thom Browne. Cei care au văzut-o nu știau dacă actrița a venit topless la eveniment și are bustul acoperit doar de o pictură.

Iluzia optică a designului croit de Thom Browne i-a surprins pe invitați, iar actrița se vede că a purtat cu mândrie această creație bizară și surprinzătoare în același timp.

Surse apropiate actriței spun că ținuta inițială pe care trebuia să o poarte Rebecca Hall arată diferit, dar ea a ales să renunțe la fusta plisată propusă de designer și a ales o fustă lungă, neagră, care a echilibrat ținuta. Ea a ales o pereche de sandale negre simple, cu toc mic.

Accentul pe contrastul dintre partea de sus care este extrem de complexă şi fusta simplă, fluidă, a creat un efect interesant, fiind cu adevărat un fashion statement.

Pentru a-și completa look-ul extravant pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025, Rebecca Hall a ales un machiaj minimalist, care i-a subliniat trăsăturile naturale și o coafură simplă, dar elegantă, cu părul prins într-un coc lejer.

În 2025, tema pe care invitații au trebuit să o respecte la acest eveniment a scos în evidenţă creativitatea de sezon. Multe vedete au purtat creaţii inspirate direct de colecţiile de primăvară 2026, potrivit Vogue. Rebecca Hall a fost, cu siguranță, o prezență elegantă, cu o ținută studiată și atent aleasă, care respira artă prin toți porii.

Rebecca Hall s-a născut la 3 mai 1982, la Londra. Tânăra a moștenit pasiune pentru artă de la părinții ei. Tatăl ei, Peter Hall, a fost regizor de teatru şi fondator al companiei Royal Shakespeare Company, iar mama sa, Maria Ewing, a fost soprană de operă, potrivit Fandango.

Primul rol pe care l-a primit a fost la vârsta de 10 ani, când a jucat în mini-seria TV „The Camomile Lawn", regizată de tatăl ei. Ea a studiat literatura la Cambridge, dar a abandonat studiile atunci când și-a dat seama că vrea să facă actorie. Cu toate acestea, dragostea ei pentru literatură și-a pus amprenta pe stilul ei ca actriță.

În 2002, Rbecca Hall a debutat într-o producţie a tatălui ei, „Mrs Warren's Profession", care i-a adus premiul Ian Charleson pentru tineri actori în roluri clasice.

Un rol remarcabil din cariera ei este cel din filmul „The Prestige" de Christopher Nolan, rol ce i-a adus recunoaștere internațională. În 2008, ea a devenit și mai cunoscută cu rolul lui Vicky din „Vicky Cristina Barcelona", filmul lui Woody Allen, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

Ulterior, Rebecca Hall a continuat să alterneze între filme mari de studio, producţii independente şi teatru, de la „Iron Man 3", din 2013 până la „The Night House", din 2021 sau regia filmului „Passing".

