Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025. "E pictură sau top?"

Frumoasa actriță Rebecca Hall a întors toate privirile pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025 cu ținuta ei.

Actriţa britanică Rebecca Hall a fost una dintre apariţiile care au surprins pe covorul roşu de la Academy Museum Gala 2025 din Los Angeles.

Ținuta pe care a ales-o, o combinaţie rafinată între avangardă şi eleganţă clasică, a atras toate privirile și blițurile fotografilor. Actrița Rebecca Hall a purtat o creaţie semnată de designerul american Thom Browne, din colecţia primăvară 2026.

Rebecca Hall, ținuta care are a atras toate privirile

Partea de sus a rochiei include un corset fals în nuanţe discrete de gri, alb şi negru, cu elemente „trompe-l'œil" care sugerau o anatomie sculpturală, tipică pentru estetica Thom Browne. Cei care au văzut-o nu știau dacă actrița a venit topless la eveniment și are bustul acoperit doar de o pictură.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Fanii, uimiți de transformarea lui Mandy Moore: „E aceeași persoană?”. Cum arată acum actrița din „A Walk to Remember”

Iluzia optică a designului croit de Thom Browne i-a surprins pe invitați, iar actrița se vede că a purtat cu mândrie această creație bizară și surprinzătoare în același timp.

Surse apropiate actriței spun că ținuta inițială pe care trebuia să o poarte Rebecca Hall arată diferit, dar ea a ales să renunțe la fusta plisată propusă de designer și a ales o fustă lungă, neagră, care a echilibrat ținuta. Ea a ales o pereche de sandale negre simple, cu toc mic.

Accentul pe contrastul dintre partea de sus care este extrem de complexă şi fusta simplă, fluidă, a creat un efect interesant, fiind cu adevărat un fashion statement.

Pentru a-și completa look-ul extravant pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025, Rebecca Hall a ales un machiaj minimalist, care i-a subliniat trăsăturile naturale și o coafură simplă, dar elegantă, cu părul prins într-un coc lejer.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În 2025, tema pe care invitații au trebuit să o respecte la acest eveniment a scos în evidenţă creativitatea de sezon. Multe vedete au purtat creaţii inspirate direct de colecţiile de primăvară 2026, potrivit Vogue. Rebecca Hall a fost, cu siguranță, o prezență elegantă, cu o ținută studiată și atent aleasă, care respira artă prin toți porii.

Citește și: Cine e actrița care va interpreta rolul Mariei Magdalena în noul film „Învierea lui Hristos” al lui Mel Gibson

Rebecca Hall s-a născut la 3 mai 1982, la Londra. Tânăra a moștenit pasiune pentru artă de la părinții ei. Tatăl ei, Peter Hall, a fost regizor de teatru şi fondator al companiei Royal Shakespeare Company, iar mama sa, Maria Ewing, a fost soprană de operă, potrivit Fandango.

Primul rol pe care l-a primit a fost la vârsta de 10 ani, când a jucat în mini-seria TV „The Camomile Lawn", regizată de tatăl ei. Ea a studiat literatura la Cambridge, dar a abandonat studiile atunci când și-a dat seama că vrea să facă actorie. Cu toate acestea, dragostea ei pentru literatură și-a pus amprenta pe stilul ei ca actriță.

În 2002, Rbecca Hall a debutat într-o producţie a tatălui ei, „Mrs Warren's Profession", care i-a adus premiul Ian Charleson pentru tineri actori în roluri clasice.

Un rol remarcabil din cariera ei este cel din filmul „The Prestige" de Christopher Nolan, rol ce i-a adus recunoaștere internațională. În 2008, ea a devenit și mai cunoscută cu rolul lui Vicky din „Vicky Cristina Barcelona", filmul lui Woody Allen, pentru care a primit o nominalizare la Globul de Aur.

Ulterior, Rebecca Hall a continuat să alterneze între filme mari de studio, producţii independente şi teatru, de la „Iron Man 3", din 2013 până la „The Night House", din 2021 sau regia filmului „Passing".

Citește și: Kim Kardashian, apariție surprinzătoare la Academy Museum Gala 2025. De ce și-a acoperit complet chipul