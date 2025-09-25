Rihanna a născut! Artista a devenit mamă pentru a treia oară. Prima fotografie cu fiica ei

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Celebra artistă a adus pe lume o fetiță.

Rihanna le-a dat fanilor ei vestea că a născut pe data de 13 septembrie o fetiță frumoasă și sănătoasă, al treilea copil cu partenerul ei ASAP Rocky.

Rihanna a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu chipul fiicei ei, fiind copleșită de emoții să o țină în sfârșit în brațe. Micuța s-a născut pe 13 septembrie, dar artista a decis să împărtășească marea vestea cu întreaga lume abia acum.

Pentru fetița ei, Rihanna și ASAP Rocky au ales un nume deosebit, Rocki Irish Mayers.

Rihanna a anunțat că este însărcinată în luna mai a acestui an, la Met Gala, când a apărut cu burtica de gravidă la vedere.

ASAP Rocky a declarat la acea vreme: „E timpul să le arătăm oamenilor ce pregătim. Și mă bucur că toată lumea e fericită pentru noi, pentru că suntem cu siguranță fericiți, știți”.

Artistul în vârstă de 36 ani este acum tată pentru a treia oară și este incredibil de mândru că în sfârșit el și Rihanna au o fetiță. Primul lor copil, băiețelul RZA, s-a născut în 2022, la 2 după ce Rihanna și ASAP Rocky au declarat că formează un cuplu.

Cel de-al doilea copil al cuplului s-a născut în 2023, micuțul Riot Rose. Sarcina a fost atunci anunțată în cadrul show-ului Super Bowl 2023.

Recent, au apărut speculații potrivit cărora tânărul cuplu s-ar fi căsătorit în secret, dar până acum niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Rihanna este una dintre cele mai cunoscute artiste din întreaga lume, cu o carieră de zeci de ani în domeniu și un palmares impresionant când vine vorba despre premiile câștigate. Rihanna are 9 premii Grammy și 14 hituri pe primul loc în Billboard Hot 100, printre care „We Found Love”, „Work”, „Umbrella” și „Disturbia”.

Pe lânga cariera ei uluitoare în lumea muzicii, Rihanna a pus bazele propriului brand de makeup în 2017, Fenty Beauty.

De cealaltă parte, iubitul ei, ASAP Rocky, și-a început cariera în 2011, ca membru al trupei ASAP Mob. În 2013, artistul a lansat primul său album de studio „Live, Love, A$AP”. El a fost nominalizat la două premii Grammy.

Cu o familie numeroasă acum, cei doi artiști se bucură nespus că au devenit părinți pentru a treia oară.

