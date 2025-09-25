Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Rihanna a născut! Artista a devenit mamă pentru a treia oară. Prima fotografie cu fiica ei

Rihanna a născut! Artista a devenit mamă pentru a treia oară. Prima fotografie cu fiica ei

Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Celebra artistă a adus pe lume o fetiță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 09:34 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 10:21
Galerie
Vedeta a devenit mamă pentru a treia oară. | Profimedia

Rihanna le-a dat fanilor ei vestea că a născut pe data de 13 septembrie o fetiță frumoasă și sănătoasă, al treilea copil cu partenerul ei ASAP Rocky.

Rhanna a devenit mamă pentru a treia oară

Rihanna a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu chipul fiicei ei, fiind copleșită de emoții să o țină în sfârșit în brațe. Micuța s-a născut pe 13 septembrie, dar artista a decis să împărtășească marea vestea cu întreaga lume abia acum.

Citește și: Rihanna, la un pas de accident vestimentar după ce fusta i s-a desfăcut chiar în fața paparazzilor. Cum a arătat din spate

Articolul continuă după reclamă

Pentru fetița ei, Rihanna și ASAP Rocky au ales un nume deosebit, Rocki Irish Mayers.

Rihanna a anunțat că este însărcinată în luna mai a acestui an, la Met Gala, când a apărut cu burtica de gravidă la vedere.

ASAP Rocky a declarat la acea vreme: „E timpul să le arătăm oamenilor ce pregătim. Și mă bucur că toată lumea e fericită pentru noi, pentru că suntem cu siguranță fericiți, știți”.

Artistul în vârstă de 36 ani este acum tată pentru a treia oară și este incredibil de mândru că în sfârșit el și Rihanna au o fetiță. Primul lor copil, băiețelul RZA, s-a născut în 2022, la 2 după ce Rihanna și ASAP Rocky au declarat că formează un cuplu.

Cel de-al doilea copil al cuplului s-a născut în 2023, micuțul Riot Rose. Sarcina a fost atunci anunțată în cadrul show-ului Super Bowl 2023.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Taylor Swift a depășit-o pe Rihanna la venituri și a devenit cel mai bogat artist din lume. Ce avere are

Recent, au apărut speculații potrivit cărora tânărul cuplu s-ar fi căsătorit în secret, dar până acum niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat zvonurile.

Rihanna este una dintre cele mai cunoscute artiste din întreaga lume, cu o carieră de zeci de ani în domeniu și un palmares impresionant când vine vorba despre premiile câștigate. Rihanna are 9 premii Grammy și 14 hituri pe primul loc în Billboard Hot 100, printre care „We Found Love”, „Work”, „Umbrella” și „Disturbia”.

Pe lânga cariera ei uluitoare în lumea muzicii, Rihanna a pus bazele propriului brand de makeup în 2017, Fenty Beauty.

De cealaltă parte, iubitul ei, ASAP Rocky, și-a început cariera în 2011, ca membru al trupei ASAP Mob. În 2013, artistul a lansat primul său album de studio „Live, Love, A$AP”. El a fost nominalizat la două premii Grammy.

Cu o familie numeroasă acum, cei doi artiști se bucură nespus că au devenit părinți pentru a treia oară.

colaj rihanna
+5
Mai multe fotografii

Citește și: Rihanna este însărcinată cu al treilea copil! Cum a apărut cu burtica de gravidă la Met Gala 2025

Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume in...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce nume inedit are
Cât de mare e nepotul lui Kate Middleton. Fratele Prințesei de Wales a făcut publică o fotografie cu micuțul. Ce...
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță
Rihanna și A$AP Rocky au devenit părinți pentru a treia oară. Cântăreața a născut o fetiță Catine.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am terminat liceul cu 873 de absențe”
Andrei Boicea, studentul la Medicină Militară promovat de Armata Română drept un exemplu de voință: „Am... Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure
Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile
Incendiile „tip Pantelimon”, risc major pentru sănătate chiar și după două zile Jurnalul
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai
wall-street.ro: Horațiu Potra, mâna dreaptă a lui Georgescu, reținut în Dubai Kudika
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit:... CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane?
Cine este Xania Monet, artista cu voce senzuală și look irezistibil, care a semnat un contract de milioane? ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x