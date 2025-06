Motivul pentru care Roxana Nemeș a ascuns sarcina. Ce a dezvăluit despre botezul gemenilor săi

Roxana Nemeș trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. De curând, vedeta a anunțat că este însărcinată cu gemeni. Iată de ce a ținut sarcina ascunsă și ce spune despre botezul copiilor săi.

La începutul lunii mai 2025, Roxana Nemeș dădea o veste neașteptată fanilor săi din mediul online. Vedeta a anunțat că este însărcinată pentru prima oară. Ulterior, aceasta a dezvăluit că va avea gemeni.

De curând, artista a vorbit despre sarcină. Aceasta a spus motivul pentru care și-a dorit să țină totul secret în primele luni. De asemenea, vedeta a scos la iveală și câteva informații despre botezul copiilor săi.

Roxana Nemeș a ținut sarcina ascunsă. De ce nu a vrut să dea vestea fanilor încă de când a aflat

Roxana Nemeș și-a dorit să se bucure în liniște de faptul că o să devină mămică. Aceasta și-ar fi dorit să țină sarcina și mai mult timp ascunsă, însă burtica de gravidă era din ce în ce mai evidentă, fapt care a determinat-o să facă anunțul mult așteptat de fani.

„Aș fi urlat de fericire și aș fi spus de la început. Dar în același timp, am tot tras de timp, până când am făcut anunțul public. Pentru că sunt sentimente care se bat cap în cap. Este atât de intim și personal, încât nu am considerat că trebuia să spun public. Dar deja mi se vede burtica foarte bine și nu prea mai aveam cum să ascund.

Și sincer, acum chiar mă bucur că în sfârșit mă pot mândri cu burtica mea. E așa un sentiment de eliberare. Și m-au emoționat foarte tare oamenii din comunitatea mea. Am primit atât de multe mesaje frumoase și pline de emoții!”, a povestit cântăreața, potrivit viva.ro.

Ce spune Roxana Nemeș despre botezul gemenilor

Roxana Nemeș a scos la iveală faptul că va organiza un botez atipic pentru gemenii săi, însă nu au ales momentan data. Vor organiza petrecerea odată ce copii săi se vor naște. De asemenea, aceasta își dorește ca la eveniment să vină toți oamenii importanți din viața ei.

„Ne dorim să avem familia și prietenii de suflet aproape. Și clar așa va fi. Botezul îl vom face în stilul nostru mai atipic. Nu mergem pe stilul clasic. Încă nu știm data. Pentru că încă nu știm nici data nașterii. Deci mai așteptăm puțin”, a mai adăugat ea.

Vedeta a dezvăluit că au pregătit deja camera micuților. De fapt, aceasta a fost finalizată în urmă cu 2 ani, atunci când s-au mutat la casă nou. Un lucru este cert, Roxana Nemeș și soțul ei și-au dorit foarte mult să devină părinți.

„O avem pregătită de 2 ani. De când ne-am mutat. (zâmbește) Însă trebuie să mai punem pătuțul și toate lucrurile de care vom avea nevoie. Mai avem câteva luni în care avem timp să ne decidem.”, a mai dezvăluit Roxana Nemeș, conform sursei citate mai sus.

Cântăreața abia așteaptă să își strângă în brațe micuții și să intre în rolul de mămică.