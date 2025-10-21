Ruby, "îmbrăcată" doar cu vopsea albă în noul ei videoclip. Cum arată ținuta care o face să pară goală

Ruby, concurenta de la Poftiți pe la noi, a postat de curând o serie de imagini pe contul ei de Instagram care nu aveau cum să nu atragă atenția urmăritorilor săi.

Frumoasa cântăreață a filmat un nou videoclip pentru o piesă de-a ei și nu și-a dorit să aibă poarte orice ținută, ci a vrut să fie cea mai sexy.

Ruby, ținuta provocatoare, ca o a doua piele

Ruby, împreună cu echipa ei, s-au gândit că ținuta potrivită pentru acest videoclip este un mulaj făcut din latex subțire, care să se muleze perfect pe formele artistei.

Chiar dacă procesul de construire a mulajului și a ținutei după acest mulaj nu a fost ușor, a meritat. Ținuta ei extrem de sexy a atras toate privirile și aprecierile fanilor, iar în secțiunea de comentarii cântăreața a fost lăudată pentru faptul că a renunțat complet la inhibiții.

Ținuta arată ca o a doua ei piele și este făcută dintr-un strat extrem de subțire de latex care îi îmbracă perfect bustul.

Mulți dinte cei care i-au văzut fotografiile nu au putut să nu observe că topul ei din latex o arată de parcă este complet dezbrăcată. În partea de jos, Ruby a ales să poarte o fustă scurtă albă, cu margini neregulate, făcută din același material.

Ce este surprinzător la top este că e complet lipit de piele pentru că nu se continuă și în partea din spate. Arată de parcă Ruby și-ar fi vopsit bustul în alb și a ales să apară așa în noul videoclip.

„The making of the best outfit! Hand crafted dupa trupul si asemanarea mea de🧜🏽‍♀️🥰 de stilistul meu talentat @ionutdimache (a slabit mult grasul meu, acum e fotomodel nu mai arata ca in poze) si de our bestie - partenerul nostru in proiectul asta artistic, @thevladimirsirbu

Bineinteles ca m-am bagat si eu pentru ca eu ma bag in toate si bineinteles ca nu a durat putin, am lucrat si am ras 3 zile si 3 nopti la rand, cu pauze de 4-5 ore de somn.

Si bineinteles ca la clip, io si ionut ne-am certat pe ce pantofi sa port si n-am mai vorbit 40 de minute si dupa aia, ne-am certat rau din nou si am speriat cateva persoane si dupa aia ne-am impacat. Si d-aia n-am eu poze multe si frumoase. A meritat?! facem o echipa super ziiiic!”, a scris Ruby la descrierea postării în care a pus mai multe poze cu ținuta ei nonconformistă și extrem de sexy.

Artista este mândră de rezultatul obținut, iar fanii care o îndrăgesc știu deja că ea are un stil vestimentar aparte și mereu se îmbracă sexy.

