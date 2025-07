Motivul pentru care Ruby a stat departe de luminile reflectoarelor în ultima perioadă. De ce a luat o pauză de la social media

Ana Claudia Grigore, cunoscută pe numele de scenă Ruby, a explicat care este motivul pentru care a dispărut din luminile reflectoarelor în ultima perioadă. Se pare că artista a făcut o pauză și de la rețelele sociale.

Ruby se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală și cu o comunitate impresionantă de fani. Pe contul de Instagram, vedeta are mai bine de 1,4 milioane de urmăritori și aproximativ 2.800 de postări.

Deși este foarte activă pe rețelele sociale, cântăreața a decis să ia o pauză de la a se mai afișa în mediul online. Mai mult, aceasta a renunțat și la aparițiile publice. Se pare că bruneta a avut un motiv întemeiat pentru care s-a retras din luminile reflectoarelor.

Cu ce probleme s-a confruntat Ruby în ultima perioadă. De ce a dispărut din obiectivul camerelor

Ana Claudia Grigore a explicat că are nevoie să stea departe de obiectivul camerelor de filmat și fotografiat pentru a-și rezolva problemele personale. De asemenea, aceasta a lăsat deoparte și activitatea din online pentru a se concentra asupra unui proiect important: renovarea apartamentului în care locuiește.

„În ultima perioadă nu mai sunt o prezență foarte activă în social media. Atunci când o fac este un eveniment special. Las oamenii să-mi ducă un pic dorul, ca să zic așa.

Mai am de lucru la casă, adică după mai mult de un an și jumătate încă nu am terminat. Acesta este motivul din cauza căruia am stat un pic departe de ceea ce făceam în mod natural”, a povestit Ruby, potrivit fanatik.ro.

Artista a mai dezvăluit că a întâmpinat câteva situații neașteptate în renovarea locuinței.

„A fost un an complicat, pentru că am intrat într-o chestie pe care nu o stăpâneam și care pe mine m-a depășit de multe ori. Am lucrat cu oameni care mai de care. Unii serioși, ca și cei cu care am reușit să finalizez lucrarea și unii care mi-au mâncat zilele. Și dacă nu am nimic bun de zis, de ce să încarc lumea cu problemele mele?

Am apartamentul acesta de vreo 7 ani. Era gata, dar în februarie anul trecut m-am apucat să dărâm tot, efectiv. L-am dus la gri, la roșu aproape și am luat-o de la capăt. Am primit un proiect foarte frumos de la un arhitect foarte talentat. Din punctul meu de vedere era ceva simplu. Mi se părea că tot ce trebuie să fac este să schimb culoarea pereților. Scările. Dar în realitate a fost totul de schimbat.

Am avut și momente de slăbiciune în care am zis că o iau razna. Mă bucur că am ieșit din asta întreagă la minte și nu m-a doborât în niciun fel. Cred că sunt oameni care ar fi luat-o razna cu toată nebunia asta. Mai sunt detalii, multe de pus la punct. Aștept să-mi vină oglinda pentru tavan, pun una cât tot tavanul, ca să mă văd din toate unghiurile. Dar nu mă mai consum”, a mai adăugat vedeta, conform sursei citate mai sus.