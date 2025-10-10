Antena Căutare
Home MediCOOL Știri Ruby, despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ruby, despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Schimbările pe care le putem face din punct de vedere estetic nu mai sunt un subiect tabu, mai ales dacă acestea nu ne pun în pericol sănătatea și ne redau încrederea în sine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025, 13:57 | Actualizat Vineri, 10 Octombrie 2025, 14:01
Galerie
Ruby, despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY | antena 1

Emisiunea MediCOOL vine cu numeroase astfel de cazuri fericite, iar Ruby este invitata ediției de diseară, de la ora 18:00, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY. Artista va spune totul despre cum și-a obținut zâmbetul perfect.

Ruby spune totul despre schimbarea care a făcut-o să aibă mai multă încredere în ea, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

MediCOOL este emisiunea care vine în ajutorul telespectatorilor pentru ca aceștia să aibă un stil de viață confortabil și sănătos, oferind sfaturi utile și prezentând cazuri inedite. Ruby este cunoscută pentru zâmbetul ei superb, iar, pentru a obține acest efect, vedeta a recurs la fațete.

Citește și: Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici

Articolul continuă după reclamă

A fost o alegere 100% din punct de vedere estetic făcută. Aveam dinți sănătoși, însă erau mici, rotunzi și cu mici spații între ei. Urmărind cum evoluează lucrurile atunci când vine vorba despre fațete, am decis că este momentul potrivit să fac asta. Prima oară mi le-am pus în 2014 sau 2015, undeva pe atunci. Mi-am dorit întotdeauna să am un zâmbet la fel ca actrițele de la Hollywood! (...) Eu mi-am dorit să am dinți mari, perlați și albi! Dacă pot să aleg să am un zâmbet alb ca în reclama pentru pasta de dinți, de ce aș face opusul?”, îi va spune Ruby gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

Artista va participa și la testul MediCOOL, rubrica specială care le oferă privitorilor toate răspunsurile despre cum trebuie să își protejeze organismul. În plus, chef Samuel le Torriellec le va oferi tuturor o rețetă simplă și delicioasă de croissant cu unt, iar un pacient va mărturisi cum a reușit să îi schimbe viața o dantură sănătoasă, după ce a apelat la tehnica medicală modernă.

Un nou caz emoționant va fi dezvăluit în cadrul emisiunii, când o tânără va veni pentru a povesti totul despre lupta cu epilepsia, în timp ce specialiștii vor oferi explicații corecte și complete cu privire la această afecțiune medicală.

Citește și: Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

+1
Mai multe fotografii

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici...
Înapoi la Homepage
AS.ro Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă
Observatornews.ro Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră" Un bărbat din Timişoara a vrut să dea foc unei benzinării: "Aţi avut noroc că n-am avut o mitralieră"
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici
Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL
Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani
La mulți ani în ceruri, Laura Stoica! Legendara artistă ar fi împlinit astăzi 58 de ani Kudika
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară
Cum se curăţă corect pomii în octombrie. Aşa te asiguri că vor fi plini de flori în primăvară Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x