Ruby Rose, apariție îngrijorătoare. Cum a fost surprinsă de paparazzii din Los Angeles

Ruby Rose a fost surprinsă vineri pe străzile din Los Angeles, la scurt timp după ce a dezvăluit că și-a îndepărtat tatuajul cu numele fostei partenere.

Actrița australiană, în vârstă de 39 de ani, s-a bucurat de o plimbare relaxantă la soare, alături de cei doi căței ai săi.

Ruby Rose și-a șters tatuajul cu numele fostei iubite

Vedeta din „Batwoman” și-a șters tatuajul cu numele fostei logodnice, Phoebe Dahl, care era scris într-o inimă roșie. Pe umăr stâng apărea anterior „Phoebe + Ruby”, însă numele fostei partenere a fost îndepărtat între timp.

Îmbrăcată lejer, într-un maiou gri, pantaloni scurți și ochelari de soare, Ruby și-a scos la plimbare cățeii, pe care i-a așezat într-un cărucior.

Actrița australiană și-a completat lookul cu șosete lungi roșii și adidași alb-negru. Luna trecută, Ruby a fost surprinsă la un adăpost pentru cai, la scurt timp după ce le-a mărturisit fanilor că a fost nevoită să-și părăsească locuința pentru câteva săptămâni, deoarece se simte „urmărită”.

Ruby a postat pe Instagram câteva videoclipuri în care apare jucându-se cu caprele de la fermă. Ori de câte ori se află prin zonă, vedeta petrece câteva zile la fermă pentru a vizita animalele.

Modelul a etichetat adăpostul în videoclipurile sale și chiar și-a îndemnat cei 20 de milioane de urmăritori să doneze pentru acest loc dedicat salvării și reabilitării cailor. În clipuri apar două capre pitice, Martha și Snoop, despre care Ruby a povestit anterior că și-au pierdut mama.

Vedeta australiană părea extrem de atașată de animale – le hrănea, se plimba cu ele prin adăpost și le îmbrățișa cu tandrețe în filmări.

Actrița, convinsă că cineva „vrea să o omoare”

Totul a venit după ce, luna trecută, Ruby a publicat o serie de postări tulburătoare pe Threads, susținând că cineva încearcă să o omoare.

Una dintre postări conținea un mesaj controversat despre Virginia Giuffre, una dintre femeile care l-au acuzat pe Jeffrey Epstein. Giuffre și-a luat recent viața, după ce a susținut că fusese implicată într-un accident de mașină grav – incident care s-a dovedit ulterior a fi o tamponare minoră.

Postările bizare ale lui Ruby au fost declanșate de o întrebare care spunea astfel: „Ce vedete au renunțat la tot, în plină glorie, pentru a duce o viață normală?”.

„Bună. Plecăm pur și simplu când oamenii încearcă să ne omoare. Când ni se închid conturile bancare în mod ilegal. Sper că te-am lămurit”, a răspuns Rose.

Actrița a făcut referire la situațiile în care o bancă închide conturile unui client sau îi limitează accesul la servicii, considerând că acesta reprezintă un risc. Asta se poate întâmpla din diverse motive – de la suspiciuni de spălare de bani sau activități neconforme, până la posibile probleme de imagine pentru bancă.

Nu este clar dacă Ruby chiar a rămas fără acces la conturile bancare sau dacă se referea la situația altcuiva.

„Nu vreau să fiu catalogată drept nebună și nici nu pretind că știu cum a murit Virginia Giuffre – dar, în ultimii ani, ZECI de persoane, inclusiv un autobuz școlar, au încercat să mă scoată de pe șosea”, a adăugat ea.

Virginia Giuffre, cunoscută pentru declarațiile sale împotriva lui Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, condamnați pentru infracțiuni sexuale, s-a sinucis la vârsta de 41 de ani. Tragedia a avut loc joi, 24 aprilie, la ferma ei de lângă Perth, Australia, relatează Daily Mail.