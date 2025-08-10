Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ruby Rose, apariție îngrijorătoare. Cum a fost surprinsă de paparazzii din Los Angeles

Ruby Rose, apariție îngrijorătoare. Cum a fost surprinsă de paparazzii din Los Angeles

Ruby Rose a fost surprinsă vineri pe străzile din Los Angeles, la scurt timp după ce a dezvăluit că și-a îndepărtat tatuajul cu numele fostei partenere.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 10 August 2025, 14:45 | Actualizat Vineri, 08 August 2025, 15:22
Galerie
Tatuajul cu numele fostei logodnice era scris într-o inimă roșie | Getty Images

Actrița australiană, în vârstă de 39 de ani, s-a bucurat de o plimbare relaxantă la soare, alături de cei doi căței ai săi.

Ruby Rose și-a șters tatuajul cu numele fostei iubite

Vedeta din „Batwoman” și-a șters tatuajul cu numele fostei logodnice, Phoebe Dahl, care era scris într-o inimă roșie. Pe umăr stâng apărea anterior „Phoebe + Ruby”, însă numele fostei partenere a fost îndepărtat între timp.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Îmbrăcată lejer, într-un maiou gri, pantaloni scurți și ochelari de soare, Ruby și-a scos la plimbare cățeii, pe care i-a așezat într-un cărucior.

Actrița australiană și-a completat lookul cu șosete lungi roșii și adidași alb-negru. Luna trecută, Ruby a fost surprinsă la un adăpost pentru cai, la scurt timp după ce le-a mărturisit fanilor că a fost nevoită să-și părăsească locuința pentru câteva săptămâni, deoarece se simte „urmărită”.

Ruby a postat pe Instagram câteva videoclipuri în care apare jucându-se cu caprele de la fermă. Ori de câte ori se află prin zonă, vedeta petrece câteva zile la fermă pentru a vizita animalele.

Modelul a etichetat adăpostul în videoclipurile sale și chiar și-a îndemnat cei 20 de milioane de urmăritori să doneze pentru acest loc dedicat salvării și reabilitării cailor. În clipuri apar două capre pitice, Martha și Snoop, despre care Ruby a povestit anterior că și-au pierdut mama.

Vedeta australiană părea extrem de atașată de animale – le hrănea, se plimba cu ele prin adăpost și le îmbrățișa cu tandrețe în filmări.

Citește și: Ce semnificație are tatuajul Elenei Udrea de pe piept. A atras toate privirile la ieșirea din închisoare

Actrița, convinsă că cineva „vrea să o omoare”

Totul a venit după ce, luna trecută, Ruby a publicat o serie de postări tulburătoare pe Threads, susținând că cineva încearcă să o omoare.

Una dintre postări conținea un mesaj controversat despre Virginia Giuffre, una dintre femeile care l-au acuzat pe Jeffrey Epstein. Giuffre și-a luat recent viața, după ce a susținut că fusese implicată într-un accident de mașină grav – incident care s-a dovedit ulterior a fi o tamponare minoră.

Postările bizare ale lui Ruby au fost declanșate de o întrebare care spunea astfel: „Ce vedete au renunțat la tot, în plină glorie, pentru a duce o viață normală?”.

„Bună. Plecăm pur și simplu când oamenii încearcă să ne omoare. Când ni se închid conturile bancare în mod ilegal. Sper că te-am lămurit”, a răspuns Rose.

Actrița a făcut referire la situațiile în care o bancă închide conturile unui client sau îi limitează accesul la servicii, considerând că acesta reprezintă un risc. Asta se poate întâmpla din diverse motive – de la suspiciuni de spălare de bani sau activități neconforme, până la posibile probleme de imagine pentru bancă.

Nu este clar dacă Ruby chiar a rămas fără acces la conturile bancare sau dacă se referea la situația altcuiva.

„Nu vreau să fiu catalogată drept nebună și nici nu pretind că știu cum a murit Virginia Giuffre – dar, în ultimii ani, ZECI de persoane, inclusiv un autobuz școlar, au încercat să mă scoată de pe șosea”, a adăugat ea.

Ruby Rose îmbrăcată într-o rochie galbenă elegantă
Ruby Rose îmbrăcată într-o ținută neagră, zâmbind
Ruby Rose îmbrăcată într-o rochie cu spatele gol, care îi pune în evidență tatuajele

Virginia Giuffre, cunoscută pentru declarațiile sale împotriva lui Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, condamnați pentru infracțiuni sexuale, s-a sinucis la vârsta de 41 de ani. Tragedia a avut loc joi, 24 aprilie, la ferma ei de lângă Perth, Australia, relatează Daily Mail.

Răzvan Simion a împlinit 45 de ani! Soția lui, Daliana, i-a făcut o urare plină de emoție: „ești casa mea...”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii” Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Observatornews.ro 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni 30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Cum arăta Pedro Pascal înainte de celebritate. Imagini rare cu starul din „The Last of Us” în cămașă roz
Cum arăta Pedro Pascal înainte de celebritate. Imagini rare cu starul din „The Last of Us” în cămașă roz
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Ce moștenire le-a lăsat Steve Irwin copiilor săi, Robert și Bindi. Nimeni nu se aștepta: „Aveam datorii…”
Ce moștenire le-a lăsat Steve Irwin copiilor săi, Robert și Bindi. Nimeni nu se aștepta: „Aveam datorii…”
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite... Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu mazăre și pesto de busuioc. Un preparat ideal pentru o masă de vară
Paste cu mazăre și pesto de busuioc. Un preparat ideal pentru o masă de vară HelloTaste.ro
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o barcă de lux
O tânără cu o ascensiune rapidă în lumea bogaților a murit în condiții misterioase. A fost descoperită pe o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu”
Pe ultimul drum spre „U.M Ghencea III”: „...tot cu militari, ca și Ceaușescu” Jurnalul
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor
Majorat de vis pentru Sarah Serea! Anca Serea și Adi Sînă, petrecere de neuitat pentru fiica lor Kudika
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să... Gandul
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum? CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram
Louis Tomlinson și Zara McDermott și-au oficializat relația. Diva a postat o imagine adorabilă pe Instagram ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Supă concentrată de legume, perfectă ca bază pentru alte preparate
Supă concentrată de legume, perfectă ca bază pentru alte preparate Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x