Sam Smith a suferit o liposucție la 13 ani, după ce a fost victima hărțuirii „brutale” la școală: „A fost un iad”. Ce a dezvăluit

Artistul, care s-a definit ca o persoană non-binară, a explicat cum kilogramele, și nu „situația sa queer, a fost „cel mai greu lucru de gestionat” în adolescență.
Sam Smith: „Nu puteam merge la școală”
Invitat în podcastul „Podcrushed”, Sam Smith, în vârstă de 33 de ani, a recunoscut că: „într-un mod ciudat, greutatea mea a fost lucrul pentru care probabil cei mai mulți m-au sâcâit” în timpul anilor petrecuți la un liceu catolic din Hertfordshire, ceea ce a dus la decizia de a face o liposucție în zona pieptului, potrivit dailymail.co.uk.
„Am fost operat când aveam 13 ani. Au fost tot felul de motive, dar principalul a fost hărțuirea pe tema asta... Nu puteam merge la înot, la școală, nu puteam... Să mă schimb în vestiar... Era un iad. Așa că am decis să fac liposucție când aveam 13 ani”, a mărturisit Sam Smith în cadrul podcastului, citat de sursa menționată mai sus.
Artistul a explicat că părinții săi l-au susținut, pentru că au observat cât de afectat era. Cu toate acestea, operația nu a avut un efect pe termen lung. Sam Smith a explicat că, deși procedura a fost un succes, ea nu a funcționat niciodată cu adevărat, pentru că „pur și simplu iubesc mâncarea”.
În anul 2023, Sam Smith a dezvăluit că a învățat în sfârșit să își accepte corpul. Într-o declarație acordată publicației The Sunday Times, artistul a povestit că, în urma unui turneu extenuant din 2018, și-a reevaluat gândurile, anunțând că „resimte fericirea mai puternic decât oricând” și că se acceptă așa cum e.
„De fiecare dată când mergeam la piscină mă simțeam ciudat, dar mă forțam să-mi dau jos topul. Acum, în sfârșit, mă bronzez. Sunt ars în locuri în care nu m-am ars niciodată”, a dezvăluit el, potrivit sursei citate mai sus.
Sam Smit a fost diagnosticat cu o tulburare obsesiv-compulsivă
Sam Smith a mai spus că, în urmă cu șapte ani, în timpul unui concert în Africa de Sud, a suferit un atac de panică pe scenă și a trebuit să oprească temporar turneul.
„Atunci a fost prima dată când nu mi-am putut face treaba din cauza anxietății. M-am dus acasă, am mers la terapie și a trebuit să găsesc o modalitate de a o depăși, pentru că altfel nu aș mai putea niciodată să cânt pe scenă”, a mărturisit artistul, potrivit dailymail.co.uk.
În timpul terapiei, Sam Smith a fost diagnosticat cu o tulburare obsesiv-compulsivă și, după câțiva ani de medicație, a decis să facă o schimbare. Aceasta a venit odată cu un nou terapeut, dar și cu renunțarea treptată la medicamente.
Sam a început să adopte o nouă perspectivă asupra propriei identități, dar și asupra sănătății mintale.
„În loc să spun că am OCD, am început să mă descriu ca o persoană fluidă, ca apa (...) Când simt anxietate sau trec printr-un val de panică, privesc totul ca pe o schimbare de vreme", a explicat el, adăugând că această abordare i-a oferit o mai mare libertate și control interior.