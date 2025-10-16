Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”

Sânziana Buruiană a revenit în centrul atenției după ce a recunoscut că încă o alăptează pe fiica cea mică care, recent, a împlinit 5 ani! Iată ce a spus despre imunitatea fiicelor ei!

Sânziana Buruiană își uimește fanii cu decizia de a continua alăptarea, deși fiica ei cea mică a împlinit deja frumoasa vârstă de 5 ani, iar procesul are loc deja de mai bine de 9 ani, atunci când fiica ei cea mare a venit pe lume.

Vedeta mărturisește că nu îi este greu să continue să o alăpteze pe cea mică, mai ales că a reușit să creeze o legătură specială cu aceasta și că totul se întâmplă natural, exact ca un ritual.

Totuși, ea a recunoscut că se gândește să renunțe la obicei, însă nu prea curând.

Descoperă în rândurile următoare ce declarații a făcut frumoasa blondină despre gestul pe care mulți îl condamnă cu ușurință!

Sânziana Buruiană continuă să alăpteze, deși fiica cea mică a împlinit deja 5 ani! Cum motivează decizia controversată

Sânziana Buruiană reușește să bifeze o performanță uriașă atunci când vine vorba despre alăptat. Deși au trecut mai bine de 9 ani de când a născut pentru prima dată și mai bine de 5 de la a doua naștere, ea nu vrea să renunțe încă la acest proces.

Vedeta a recunoscut că a existat o perioadă în care ambele fiice erau alăptate în același timp, dar că acest lucru s-a oprit atunci când Izabela a împlinit vârsta de 6 ani și a intrat la școală.

Sânziana are același plan și pentru Antonia, care continuă să fie alăptată și care speră să trăiască aceeași experiență ca și sora ei.

„Nu s-a încheiat cu alăptatul, încă o alăptez. Nu renunțăm momentan, deși e măricică, dar să sperăm că atunci când va intra la școală, așa cum s-a întâmplat și cu cealaltă, atunci va renunța. Ea are acum 5 ani”, a explicat Sânziana Buruiană pentru Spynews.ro.

Întrebată dacă întâmpină dificultăți în acest proces, frumoasa blondină a explicat că, din contră, se bucură pentru tot ce a reușit să facă pentru ele.

„Pentru mine nu a fost ceva dificil cu alăptatul, mai ales că am creat o conexiune între noi. Așa o și adorm foarte repede, nici nu știu altfel cum aș fi procedat, nu mi-am imaginat altă variantă. Mă bucur că sunt sănătoase și că le-a creat o imunitate foarte puternică.

Ele, acum, pe vremea asta, umblă destul de subțire îmbrăcate, nu au probleme cu răcelile, fără căciulițe, fără fulare, nu avem probleme. De obicei o alăptez după ce iese de la grădiniță și seara, la somn. În rest, avem alte treburi în timpul zilei și mai uită, dar de câte ori prinde un moment, clar vine la mami. Ele sunt destul de independente, nu sunt foarte mămoase, dar cu toate astea, așa a fost să fie”, a mai precizat aceasta.

