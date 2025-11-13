Mesajul Sânzianei Negru, câștigătoarea America Express, pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, la finala Asia Express

Înainte de marea finală Asia Express Drumul Eroilor, Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a ținut să îi transmită un mesaj iubitului ei, Ștefan Floroaica.

Înainte de marea finală Asia Express Drumul Eroilor, Sânziana a ținut să îi transmită un mesaj emoționant iubitului ei, probabil știind deja care avea să fie echipa câștigătoare. | Antena 1

Marea finală Asia Express sezonul 8 a avut loc aseară, iar cele două echipe, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, și Dan Alexa și Gabi Tamaș au luptat pentru marele premiu.

Aventura Asia Express Drumul Eroilor a fost una grea, plină de provocări și curse contratimp pentru amulete, dar cele două echipe au demonstrat că sunt puternice și unite și și-au meritat locurile în marea finală.

Sânziana Negru, mesaj emoționant pentru iubitului ei în finala Asia Express Drumul Eroilor

Câștigătorii au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, iar Alexandru Ion și Ștefan Floroaica s-au bucurat că au dat tot ce au avut și au reușit să își consolideze și mai mult prietenia în această competiție care le-a schimbat viața.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Finala Asia Express, 12 noiembrie 2025. Ce echipă a câștigat sezonul 8. Gabi Tamaș și Dan Alexa pleacă acasă cu premiul

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express alături de Laura Giurcanu, a ținut să le transmită un mesaj emoționant iubitului ei, Ștefan Floroaica și lui Alexandru Ion înainte de marea finală, probabil știind deja cine vor fi câștigătorii.

Sânziana și-a amintit cu drag de emoțiile pe care le-a simțit când a concurat și ea în emisiune și a spus că este mândră de Ștefan că a ajuns până în finală.

De asemenea, Sânziana a mai declarat că experiența America Express și Asia Express i-a unit și mai mult pe ea și Ștefan, trecând amândoi prin situații și provocări similare.

Citește și: Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a plăcut foarte mult..”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Diseara e marea finala @americaexpressromania, unde a ajuns si omul meu @stefan.floroaica impreuna cu @alexandru__ion. E o experienta pe care am trait-o amandoi acum si care ne-a apropiat si mai mult. N-am vazut nimic diferit la televizor, fata de omul pe care il am acasa si sunt cu atat mai mandra de el pentru ca putini inteleg cat efort, cat autocontrol si cata putere interioara cere o astfel de aventura.

O buna parte din cei care ma urmaresc nu cred ca se uita la emisiune, asa ca va spun ca este show-ul ala dur de la Tv, care pare simplu de acasa si la care oamenii se uita si spun “eu as fi facut mai bine” sau “eu n-as fi reacționat asa”. Dar nimic nu te pregateste pentru Asia Express, pentru foame, lipsa somnului, presiune si vulnerabilitate. Pentru momentele in care nu mai esti concurent, ci doar un om care vrea să reziste. Iar castigul cel mai mare e lectia uriasa despre limitele noastre si despre cat de mult poți descoperi despre tine atunci când nu mai ai nimic, dar alegi să mergi înainte.

Ambele poze sunt din dimineața finalei, una din Seoul, una din Buenos Aires, sezonul 6 si sezonul 8, iar asemanarile din ele mi se par ireale! Tinuta, culoare, autobuzul care trece prin spate… Sau poate pur si simplu imi place mie sa cred in lucrurile astea. Si sa stiti ca America Express nu e despre cine ajunge primul. E despre cine ramane cu inima intreaga la final”, a fost mesajul Sânzianei Negru pentru iubitul ei înainte de marea finală Asia Express.

Postarea Sânzianei a strâns multe mesaje de încurajare, dar și de felicitare pentru echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Alexandru Ion l-a transmis după finala Asia Express Drumul Eroilor. Ce spune despre parcursul lor