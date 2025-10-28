Antena Căutare
Sânziana Negru se gândește să devină mamă. Ce spune iubita concurentului de la Asia Express despre posibilitatea de a avea copii

Sânziana Negru a dezvăluit dacă își dorește sau nu copii. Iată ce răspuns a dat câștigătoarea America Express la întrebarea de pe buzele tuturor.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 16:05 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 16:05
Sânziana Negru se gândește să devină mamă | Instagram

Sânziana Negru și-a construit de-a lungul timpului o comunitate frumoasă. Aceasta își ține urmăritorii la curent cu cele mai noi proiecte, dar și cu detalii despre viața personală.

Ce spune Sânziana Negru despre posibilitatea de a deveni mamă

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Deși între cei doi este o diferență de vârstă de opt ani, relația lor a rezistat la critici, distanță și alte piedici.

Aceștia locuiesc împreună în casa influenceriței încă de la întoarcerea acesteia din America Express. Au doi câini și o pisică, iar nu puțini sunt cei care se întreabă dacă Sânziana va deveni și mamă.

Într-o sesiune de întrebări pe rețelele de socializare, câștigătoarea America Express a fost întrebată dacă își dorește copii în viitor. Răspunsul ei a fost unul scurt, dar cuprinzător: „Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne.”

Fanii urmăresc îndeaproape relația Sânzianei cu Ștefan. Amândoi sunt îndrăgiți de public. Deși influencerița nu își dorește să îmbrace rochia albă de mireasă, aceasta își dorește să devină mamă.

„Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui i-ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu”, spunea ea în trecut.

Sânziana Negru este implicată acum într-un proiect drag inimii sale. Ea recondiționează casa în care a copilărit. Câștigătoarea Amercia Express este activă în toate aspectele care țin de transformarea casei în tot ceea ce și-a dorit vreodată. Recent, ea a primit și aprecierea bunicului, care o susține în demersurile sale.

De asemenea, Ștefan Floroaica o susține pe iubita sa în tot ceea ce face. Cei doi se sprijină reciproc, iar influencerița i-a dat câteva sfaturi înainte de plecarea în Asia Express.

„Am mai glumit pe tema asta din când în când, dar adevărul e că sunt două experiențe complet diferite – cu oameni diferiți, în țări diferite. Nu a existat vreo presiune din partea asta, și cred sincer că toți cei care trec prin Asia ies câștigați, indiferent de rezultat.

Ce pot să zic e că, după ce am trăit și eu aventura asta, am căpătat un respect și mai mare pentru ea și pentru ce au reușit ele împreună. E un format greu, iar faptul că au și câștigat… e cu atât mai admirabil.

colaj sânziana negru, sânziana și ștefan floroaica
Sfatul ei principal pentru mine a fost să nu iau totul chiar atât de în serios – nu știu dacă mi-a ieșit (râde), dar a fost un sfat foarte bun”, a spus Ștefan despre comparația cu experiența trăită de Sânziana la America Express.

