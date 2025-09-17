Elena Merișoreanu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit artista: „E foarte dureroasă!”

Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe mâinile medicilor. O problemă de sănătate mai veche i-a dat mari bătăi de cap artistei, motiv pentru care a apelat la ajutorul specialiștilor.

Elena Merișoreanu trece prin momente dificile după ce a ajuns de urgență la spital. Se pare că artista se confruntă cu dureri de câteva săptămâni. A urmat un tratament cu antibiotic, însă aceasta l-a întrerupt la sfaturile medicilor.

Cântăreața de muzică populară a dezvăluit faptul că a avut otită la una dintre urechi. Deși a luat medicamente pentru a scăpa de problema de sănătate, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Se pare că Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe mâinile specialiștilor în urma unor dureri la cealaltă ureche. Când credea că a scăpat de otită, artista a fost luată prin surprindere de o veste neașteptată: inflamația și-a făcut apariția din nou.

Citește și: Câte intervenții estetice are Elena Merișoreanu. Artista nu a ezitat să recunoască faptul că apelează la ajutorul esteticienilor

Articolul continuă după reclamă

Vedeta nu a avut până acum astfel de probleme. Ultimele săptămâni au fost cumplite pentru Elena Merișoreanu care s-a confruntat cu dureri cumplite din cauza otitei.

„Aproape trei săptămâni, dacă nu mai bine m-am vindecat la una (n.r. ureche), bineînțeles, cu tratamente serioase și s-a mutat la cealaltă, iar acum fac tratament pentru cealaltă ureche, dar să știi că nu am avut în viața mea otită, dar e foarte dureroasă. Nu auzeam și vă dați seama, unde mă duceam, trebuia să aud orchestra. E foarte neplăcut”, a dezvăluit cântăreața de muzică populară, la Antena Stars.

Cum se simte Elena Merișoreanu după ce a ajuns pe mâinile medicilor din cauza otitei

Vizita la spital a ajutat-o pe Elena Merișoreanu să se pună pe picioare. Aceasta a mărturisit că se simte mult mai bine. Medicii au avut grijă să-i dea un tratament de urmat și pentru acasă. Deși a scăpat de dureri, vedeta trebuie să meargă periodic la control.

„Acum sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe calea cea bună și sper să fie bine (...) Mă duc tot timpul (n.r. la doctor), să mă vadă, să mă controleze, pentru că îmi pune niște picături și îmi bagă o fașă în ureche, ca să țină, probabil cu medicamente, ce pun ei acolo”, a mai adăugat artista, conform sursei citate mai sus.

Încă de la începutul anului, Elena Merișoreanu a avut parte de momente neplăcute. În urmă cu câteva luni, aceasta s-a accidentat grav pe gheață și și-a rupt piciorul. Incidentul dureros a făcut-o pe cântăreață să își anuleze toate evenimentele programate în perioada respectivă.

Citește și: Ce tarif au Sofia Vicoveanca, Irina Loghin și Elena Merișoreanu pentru o cântare la nuntă. Câți bani trebuie să scoți din buzunar

După ce a ajuns în cabinetul medicului, vedeta a aflat că rotula era ruptă și crăpată în două. Pentru câteva săptămâni, Elena Merișoreanu nu s-a putut deplasa decât cu ajutorul unui cadru. Din dorința de a reveni cât mai rapid pe scenă, aceasta a apelat la un gest care i-a complicat problema de sănătate.

Se pare că artista și-a tăiat singură ghipsul din zona genunchiului, motiv pentru care fost nevoită să apeleze din nou la ajutorul specialiștilor. Gestul său a făcut-o să ajungă pe platul de spital.