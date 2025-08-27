Taylor Swift și iubitul ei, Travis Kelce, s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă și cum au făcut marele anunț

Antena Căutare
Taylow Swift și iubitul ei Travis Kelce și-au anunțat logodna.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 08:48 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 09:21
Celebra artistă Taylor Swift și iubitul ei sportiv s-au logodit și se pregătesc acum pentru marele eveniment. | Profimedia

Celebra artistă și iubitul ei sportiv au făcut marele pas și au decis să anunțe logodna pe rețelele de socializare. Taylor a postat pe contul ei de Instagram mai multe imagini într-un carusel, arătându-le fanilor că povestea lor de dragoste a trecut la nivelul următor.

Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit

La descrierea postării, Taylor Swift a scris „Profa ta de engleză și proful de sport se căsătoresc”. Postarea de pe Instagram a strâns peste 26 milioane de aprecieri, semn că fanii din întreaga lume ai cântăreței se bucură pentru ea.

Fotografiile au fost făcute într-un cadru romantic, într-o grădină plină de copaci și flori, iar privirile lor îndrăgostite arată cât de mult își doreau să facă acest pas important pentru cuplul lor.

La logodnă, Taylor a purtat o rochie casual albă cu dungi negre, iar iubitul ei Travis Kelce a ales un tricou bleumarin și o pereche de pantaloni bej.

El a îngenunchiat în fața iubitei lui, zâmbind și sperând să primească un răspuns pozitiv. Se pare că artista este acum gata să se căsătorească, fiind îndrăgostită până peste cap de Travis.

Inelul de logodnă este unul superb, din aur galben, cu un diamant dreptunghiular alb foarte mare, semn că Travi Kelce prețuiește extrem de tare relația dintre ei și voia să o încununeze cu un inel la fel de valoros.

Pozele din grădina feerică îi arată pe cei doi îndrăgostiți deja trăind într-un fel de paradis al lor, fiind în extaz pentru pasul important pe care l-au făcut în relația lor. Artista este entuziasmată să înceapă pregătirile pentru nuntă.

Taylor și Travis au anunțat că formează un cuplu în octombrie 2023 și de-atunci au fost surprinși împreună la mai multe evenimente mondene, fiind din ce în ce mai îndrăgostiți. Artista a povestit că Travis Kelce a fost cel care a făcut primul pas către ea pentru a o cunoaște și așa a început relația lor, în iulie 2023, când el a însoțit-o pe Taylor în timpului turneului său Eras Tour.

Recent, cântăreața a dezvăluit că urmează lansarea noului ei album intitulat The Life of a Showgirl în timpul unui podcast New Heights, iar fanii s-au bucurat să afle că în curând vor avea piese noi de ascultat.

În timpul podcastului, Taylor a declarat: „Mulțumesc că m-ați invitat la podcastul meu preferat. Așa cum știm cu toții acest podcast are mulți fani ai sportului și cred că știm cu toții că ei își doresc să vadă mai multe materiale cu mine”.

Sportivul Travis Kelce, care e căpitanul echipei Chiefs, a dezvăluit într-un alt episod al aceluiași podcast că el a vrut să îi dea numărul lui de telefon lui Taylor printr-o brățară a prieteniei atunci când ea a cântat pe arena stadionului Arrowhead în Kansas, Missouri, acolo unde și el joacă cu echipa lui. Cu toate astea, el nu a reușit să facă asta la acel moment, dar a căutat-o ulterior pe artistă.

