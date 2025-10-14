The Cure şi Twenty One Pilots sunt confirmaţi pentru Electric Castle, ediţia care va avea loc între 16 şi 19 iulie, la Bonţida.

The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii | Profimedia/ Hepta

Două dintre cele mai iubite trupe ale ultimelor decenii, The Cure și Twenty One Pilots, sunt confirmate oficial pentru Electric Castle 2026, festivalul care va avea loc între 16 și 19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, județul Cluj.

The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii

Organizatorii au anunțat deja că abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro, la un preț special până joi, 16 octombrie, la miezul nopții, potrivit news.ro.

Citește și: Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară

Articolul continuă după reclamă

The Cure – eternii poeți ai rockului alternativ

Puține formații pot traversa decenii fără să-și piardă farmecul, dar The Cure au transformat melancolia în artă. De la vibrațiile psihedelice din “The Caterpillar”, la optimismul pop din “Friday I’m in Love” sau profunzimea post-punk din “A Forest”, britanicii au reușit să fie mereu relevanți, fără să urmeze trendurile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Înființată în 1978, trupa condusă de enigmaticul Robert Smith a lansat 14 albume de studio, cel mai recent fiind „Songs Of A Lost World” (2024) — un material intens, poetic, care i-a reconectat cu vechii fani și i-a adus aproape de o nouă generație.

Într-o lume a hiturilor de trei minute, The Cure continuă să compună piese lungi, atmosferice, care îți intră în suflet. “Noi nu suntem trendy. Noi suntem permanenți”, a spus Smith într-un interviu recent — și poate tocmai de aceea, fiecare concert al lor se transformă într-o experiență aproape hipnotică. În iulie 2026, Bonțida va vibra în ton cu emoția lor atemporală.

Citește și: Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele

Twenty One Pilots – energia unei generații care trăiește prin muzică

Pe de altă parte, Twenty One Pilots aduc explozia de energie a noilor generații. Duo-ul american format din Tyler Joseph și Josh Dun știe deja ce înseamnă atmosfera de la Bonțida — în 2022, au cucerit scena Electric Castle cu un show intens, în care publicul a cântat fiecare vers și a dansat până la ultimul bis.

De la începuturile lor indie, cei doi au ajuns să umple stadioane și să doboare recorduri: prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume („Blurryface” și „Vessel”) certificate RIAA Gold, 12 melodii No.1 în topurile alternative și o colecție impresionantă de premii Grammy, MTV și AMA.

Între timp, Twenty One Pilots au continuat să evolueze. Albumele „Clancy” (2024) și „Breach” (2025) explorează un sunet mai matur, dar păstrează aceeași vulnerabilitate și sinceritate care i-au făcut iubiți în întreaga lume. Iar concertul lor de la Electric Castle va fi unul special — printre ultimele show-uri europene înainte ca trupa să-și continue turneul mondial până în 2029.

Bilete la Electric Castle 2026 – ediția pe care n-ai voie s-o ratezi

Abonamentele pentru festival sunt deja disponibile, iar până pe 16 octombrie, la miezul nopții, pot fi cumpărate la prețuri speciale:

General Access: 159 € + taxe

VIP Pass: 279 € + taxe

Youth Pass 21 (pentru tinerii sub 21 de ani): 139 € + taxe

Electric Castle 2026 promite o ediție istorică: pe aceeași scenă, The Cure – simbolul rafinat al rockului alternativ, și Twenty One Pilots – vocea unei generații care trăiește fiecare emoție cu intensitate.