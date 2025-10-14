Antena Căutare
Home Showbiz Vedete The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii

The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii

The Cure şi Twenty One Pilots sunt confirmaţi pentru Electric Castle, ediţia care va avea loc între 16 şi 19 iulie, la Bonţida.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 12:13 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 12:29
Galerie
The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii | Profimedia/ Hepta

Două dintre cele mai iubite trupe ale ultimelor decenii, The Cure și Twenty One Pilots, sunt confirmate oficial pentru Electric Castle 2026, festivalul care va avea loc între 16 și 19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida, județul Cluj.

The cure și Twenty One Pilots vin să concerteze în România! Unde și când îi pot asculta live fanii

Organizatorii au anunțat deja că abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro, la un preț special până joi, 16 octombrie, la miezul nopții, potrivit news.ro.

Citește și: Celine Dion, apariție rară în public. Artista suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune extrem de rară

Articolul continuă după reclamă

The Cure – eternii poeți ai rockului alternativ

Puține formații pot traversa decenii fără să-și piardă farmecul, dar The Cure au transformat melancolia în artă. De la vibrațiile psihedelice din “The Caterpillar”, la optimismul pop din “Friday I’m in Love” sau profunzimea post-punk din “A Forest”, britanicii au reușit să fie mereu relevanți, fără să urmeze trendurile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Înființată în 1978, trupa condusă de enigmaticul Robert Smith a lansat 14 albume de studio, cel mai recent fiind „Songs Of A Lost World” (2024) — un material intens, poetic, care i-a reconectat cu vechii fani și i-a adus aproape de o nouă generație.

Într-o lume a hiturilor de trei minute, The Cure continuă să compună piese lungi, atmosferice, care îți intră în suflet. “Noi nu suntem trendy. Noi suntem permanenți”, a spus Smith într-un interviu recent — și poate tocmai de aceea, fiecare concert al lor se transformă într-o experiență aproape hipnotică. În iulie 2026, Bonțida va vibra în ton cu emoția lor atemporală.

Citește și: Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele

Twenty One Pilots – energia unei generații care trăiește prin muzică

Pe de altă parte, Twenty One Pilots aduc explozia de energie a noilor generații. Duo-ul american format din Tyler Joseph și Josh Dun știe deja ce înseamnă atmosfera de la Bonțida — în 2022, au cucerit scena Electric Castle cu un show intens, în care publicul a cântat fiecare vers și a dansat până la ultimul bis.

De la începuturile lor indie, cei doi au ajuns să umple stadioane și să doboare recorduri: prima trupă din istorie care a avut toate piesele de pe două albume („Blurryface” și „Vessel”) certificate RIAA Gold, 12 melodii No.1 în topurile alternative și o colecție impresionantă de premii Grammy, MTV și AMA.

Între timp, Twenty One Pilots au continuat să evolueze. Albumele „Clancy” (2024) și „Breach” (2025) explorează un sunet mai matur, dar păstrează aceeași vulnerabilitate și sinceritate care i-au făcut iubiți în întreaga lume. Iar concertul lor de la Electric Castle va fi unul special — printre ultimele show-uri europene înainte ca trupa să-și continue turneul mondial până în 2029.

Bilete la Electric Castle 2026 – ediția pe care n-ai voie s-o ratezi

Abonamentele pentru festival sunt deja disponibile, iar până pe 16 octombrie, la miezul nopții, pot fi cumpărate la prețuri speciale:

  • General Access: 159 € + taxe
  • VIP Pass: 279 € + taxe
  • Youth Pass 21 (pentru tinerii sub 21 de ani): 139 € + taxe
+2
Mai multe fotografii

Electric Castle 2026 promite o ediție istorică: pe aceeași scenă, The Cure – simbolul rafinat al rockului alternativ, și Twenty One Pilots – vocea unei generații care trăiește fiecare emoție cu intensitate.

Cristina Pucean a renunțat complet la blond! Cum arată cu noul look: „Fata asta e frumoasă cu toate culorile!”... Cum arată Carmen Grebenișan la o săptămână după ce a născut. Influencerița e în culmea fericirii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper
Fiica Victoriei Beckham îi calcă pe urme. În ce afacere profitabilă s-a lansat Harper
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care împlinește curând 15 ani
Mara Bănică a postat o fotografie rară cu fiul ei, Dima. Cum arată și cât de frumos e adolescentul care...
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați
Principalele modificări la Legea RCA: Noile prevederi, defavorabile celor 8 milioane de asigurați Jurnalul
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor
Interviu cu tenorul ŞTEFAN von KORCH: Muzica clasică este baza tuturor muzicilor Kudika
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul
Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul Playtech
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii
Răsturnare totală în cazul tragediei din Berceni. Ce au descoperit anchetatorii Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă
Ce să NU faci de Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe 14 octombrie. Interdicția pe care mulți creștini o respectă Gandul
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles
Justin Bieber și-a surprins fanii cu o apariție neglijentă la un meci de baschet din Los Angeles ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x