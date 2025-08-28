Antena Căutare
Ricky Martin, la București. Când vine artistul în România și ce prețuri au biletele

Ricky Martin a anunțat că va concerta în România. Iată cât costă un bilet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 16:14 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 16:14
Ricky Martin vine la București în 2025 | GettyImages, Facebook

Artistul internațional Ricky Martin va concerta din nou în România, în cadrul turneului Ricky Martin Live 2025.

Biletele pentru concertul lui Ricky Martin de la București au fost deja puse în vânzare

Conform euronews.ro, Ricky Martin va concerta în Bucureti pe 16 decembrie 2025. Evenimentul va avea loc la Romexpo și face parte din turneul Ricky Martin Live 2025„

„Superstarul internațional Ricky Martin revine în România cu cel mai recent turneu al său - Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume.

Cunoscut pentru concertele sale electrizante, unde combină ritmurile latino cu influențe pop și internaționale, alături de coregrafii spectaculoase și o prezență scenică irezistibilă, Ricky Martin demonstrează încă o dată că este un entertainer desăvârșit. Concertul va include un setlist cu cele mai mari hituri ale artistului – de la „Livin’ la Vida Loca” și „She Bangs” până la „María” și „The Cup of Life”.

Producția scenică este impresionantă, cu un design vizual atent conceput pentru a amplifica fiecare moment artistic. Lumini de ultimă generație, proiecții vizuale imersive, o trupă live și șapte dansatori acompaniază show-ul, oferind publicului o experiență intensă, plină de ritm și culoare”, au precizat organizatorii.

Cât costă un bilet la concertul susținut de Ricky Martin la Romexpo

Biletele pentru concertul lui Ricky Martin din decembrie au fost deja puse în vânzare. Prețurile pornesc de la 327,78 de lei și ajung până la 716,66 de lei. Toate locurile sunt în picioare:

- acces general: 327,78 de lei.

- golden: 538,89 de lei.

- diamond: 716,66 de lei.

colaj ricky marti pe senă și afiș concert ricky martin la bucurești
Ricky Martin este un artist apreciat la nivel internațional, iar în România are numeroși fani, care îl întâmpină de fiecare dată cu energie, voie bună, multă dragoste și, bineînțeles, mișcări de dans.

