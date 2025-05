Ținuta provocatoare, cu lenjeria intimă la vedere, pe care Inna a purtat-o pe scenă la un concert. Cum a reacționat publicul

Inna se află în prezent în turneu în Europa, turneul fiind intitulat „Echoes by INNA”.

La concertul pe care l-a susținut la Praga, concert care face parte din turneul ei european din 2025, Inna și-a surprins fanii cu ținuta ei extrem de sexy pe scenă.

Turneul „Echoes Tour 2025” promovează cele mai recente piese ale Innei, inclusiv colaborarea cu Sean Paul, „Let It Talk to Me”, care a acumulat peste 3,5 milioane de vizualizări în doar câteva săptămâni.

Inna, show de zile mari la Praga

Recent, Inna a surprins fanii cu un concert spontan în Montmartre, Paris, unde a interpretat hituri precum „Sun Is Up”, stârnind nostalgie în rândul admiratorilor. În cadrul turneului, artista va interpreta piese celebre precum „Hot”, „Cola Song”, „Rock My Body” și „Queen of My Castle”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Fotografia emoționantă cu Inna din copilărie. Cum arăta artista când era mică

După Paște, artista a susținut concerte în Viena (25 aprilie) și Praga (29 aprilie), urmând să concerteze la Amsterdam pe 5 mai și la Paris pe 8 mai.

Inna este una dintre cele mai cunoscut artiste din România, care a devenit rapid faimoasă și peste hotarea, datorită stilul său muzical pe care îl abordează, dar și a pieselor care nu au cum să nu fie ușor de fredonat.

Inna a surprins pe scenă, dar nu doar cu vocea sa, ci și cu ținuta extrem de provocatoare care a pus pe jar imaginația fanilor.

Atunci când au văzut noua serie de fotografii postate de Inna, fanii au reacționat imediat. Au complimentat-o pe artistă în secțiunea de comentarii, iar postarea a strâns peste 46.000 aprecieri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mulți dintre cei care au comentat la postare i-au mulțumit Innei pentru apariția inedită și pentru spectacolul de pe scenă, spunând că s-au distrat incredibil de mult la concert, fiind fermecați de ținuta ei extraordinată.

Citește și: INNA, victima unei țepe în Mexic. Concertul i-a fost anulat în ultimul moment, iar organizatorii sunt de negăsit

Celebra artistă a postat apoi pe Instagram mai multe imagini cu ținuta ei sexy, dar și poze de pe scenă din timpul show-ului.

Ținuta ei este compusă dintr-un body bej cu port-jartiere, dresuri în aceeași culoare și un sacou negru cu umeri supradimensionați. Cu un trup de invidiat și o atitudine de rockstar, Inna s-a simțit extrem de încrezătoare și a făcut spectacol îmbrăcată în această ținută pe care mulți n-ar considera-o deloc confortabilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu bustul amplu la vedere, Inna a știut cum să își sublinieze talia și picioarele lungi, purtând și o pereche de tocuri asortate. Artista a mai evidențiat faptul că ținuta este una unicat, care a fost concepută de un designer român special pentru ea. Andreea Bădală este cea care a făcut-o pe Inna să strălucească pe scenă, în ținuta provocatoare și senzuală.

Pe 14 mai, Inna va urca pe scena sălii Razzmatazz din Barcelona, într-un concert unic în Spania, iar pe 16 mai va cânta la Zénith Toulon din Franța. ​

Citește și: Inna s-a urcat pe cântar și a arătat câte kilograme are. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Mama zice că sunt prea slabă”