Ținuta spectaculoasă pe care Adela Popescu a purtat-o la Gala Premiilor Gopo 2025. Cum arată rochia cu umeri goi

Ieri a fost gala de decernare a Premiilor Gopo 2025 și printre participanți s-a numărat și Adela Popescu.

Frumoasa prezentatoare TV a postat pe contul ei de Instagram un Story în care și-a etalat ținuta de gală. Vedeta a purtat o rochie roșie superbă, care i-a pus în valoare silueta.

Mai multe vedete din showbiz-ul românesc s-au întâlnit aseară la Premiile Gopo 2025 și au făcut senzație pe covorul roșu cu ținutele lor.

Adela Popescu, într-o rochie roșie ravisantă

Actori, regizori, cântăreți, influenceri și mulți oameni de cultură au pășit pe covorul roșu la decernarea premiilor Gopo 2025.

Multe dintre vedete au reușit să întoarcă toate privirile și blițurile fotografilor atunci când au apărut pe covorul roșu.

Cu apariții sexy, misterioase, senzuale și elegante, actrițele au strălucit când s-au fotografiat la panou. Adela Popescu a ales o rochie ravisantă, de un roșu aprins, care i-a pus în valoare silueta sculptată.

Rochia senzuală, cu umerii căzuți, a atras toate privirile, iar Adela a ales să poarte la gât un colier strălucitor care să atragă și mai mult atenția.

Soția prezentatorului Radu Vâlcan a pus pe jar imaginația fanilor când a apărut pe covorul roșu, zâmbitoare și încrezătoare.

Printre cele mai elegante și de impact ținute au fost cele purtate de actrița Ana Ularu, actrița Ada Galeș, influencerul Alexia Eram și Monica Bîrlădeanu. Toate au avut ținute spectaculoase care au întors toate privirile.

Adela Popescu are o siluetă de invidiat, deși a născut 3 copii. Vedeta a știut mereu cum să se mențină în formă și a povestit adesea că are un progrm de sport foarte bine stabilit și, în același timp, are și grijă la alimentația ei.

Frumoasa soție a lui Radu Vâlcan a arătat recent prietenilor ei virtuali și casa lor de la Șușani, care este încă în amenajare. În ciuda faptului că nu e totul gata, cei doi soți alături de copiii lor au petrecut acolo vacanța de Paște și s-au bucurat de liniștea de la țară și de timpul petrecut în natură.

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să își cumpere teren și să își construiască o casă la Șușani, satul unde locuiesc și părinții ei. Proiectul a fost gândit ca o casă de vacanță, unde își vor petrece verile cei trei copii ai lor.

„Aveam emoții pentru prima noapte în casa noastră de la țară. Dar a fost și este… un vis. Putea să nu fie. Ce moment mai frumos decât Paștele și cei dragi aproape. O saltea, un șemineu, un frigider, un pickup și câteva viniluri par să fie suficiente să ai inima plină”, a transmis Adela Popescu pe contul personal de Instagram.

