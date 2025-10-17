Antena Căutare
Tom Cruise, din nou burlac! Actorul s-a despărțit de iubita lui cu 24 ani mai tânără

Tom Cruise, celebrul actor de la Hollywood în vârstă de 63 ani, este din nou un bărbat singur.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 14:47 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 17:02
Cei doi actori celebrii de la Hollywood au decis să se despartă după 9 luni de relație. | Profimedia

Starul de cinema tocmai s-a despărțit de iubita lui cu 24 ani mai tânără, după doar 9 luni de relație.

Tom Cruise și Ana de Armas nu mai formează un cuplu

Tom Cruise și Ana de Armas au decis să pună punct relației lor după 9 luni. Se pare că flacăra pasiunii s-a stins mai repede decât credeau și au decis că e mai bine să rămână prieteni.

Citește și: Tom Cruise și Ana de Armas formează oficial un cuplu. Actorii, surprinși în tandrețuri în Vermont

Povestea de iubire dintre Tom Cruise și Ana de Armas a ținut primele pagini ale tabloidelor pentru câteva luni. Cei doi actori și-au dorit inițial să țină totul în secret, dar ei au fost rapid descoperiți și surprinși de paparazzi în vacanță, iar mai apoi s-au afișat împreună la evenimente mondene.

De curând, Ana de Armas face parte din distribuția filmului Ballerina, care este o continuare a seriei John Wick, unde joacă alături de Keanu Reeves. Actrița s-a apropiat de Tom Cruise și prin prisma noii ei experiențe într-un rol dintr-un film de acțiune. Tom Cruise este deja cunoscut pentru succesul lui cu filmele de acțiune din seria Top Gun și Mission Impossible.

Așadar, cei doi actori au avut multe lucruri în comun, după care se pare că s-a înfiripat ceva mai mult între ei decât o simplă relație profesională.

Tom Cruise a lăudat-o public pe Ana de Armas, spunând că este o actriță dedicată, talentată și ambițioasă.

Celebrul actor a fost căsătorit cu Nicole Kidman și ulterior cu Katie Holmes de care a divorțat în 2012. De atunci, el a preferat să își țină viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor.

Se pare, însă, exact ca Leonardo DiCaprio, și Tom Cruise are preferințe acum pentru partenere mult mai tinere decât el.

Citește și: Ana de Armas și Tom Cruise, escapadă secretă în Spania. Cum au fost surprinși actorii

Actrița cubaneză Ana de Armas părea să fie fascinată de actor, iar ori de câte ori au fost surprinși de paparazzi, ea părea că îl soarbe din priviri pe actor.

Chiar dacă idila dintre ei a fost una scurtă, se pare că a avut, totuși, o semnificație majoră pentru cei doi actori.

Surse apropiate cuplului au confirmat că Ana de Armas și Tom Cruise nu mai formează un cuplu.

„Tom și Ana s-au simțit bine împreună, dar relația lor ca cuplu a ajuns la final. Vor rămâne buni prieteni, dar nu mai sunt împreună. Au realizat că nu vor merge mai departe și că le este mai bine ca prieteni.

Scânteia dintre ei s-a stins, dar încă se bucură de compania celuilalt și amândoi au reacționat foarte matur. Ea a fost deja distribuită în următorul film al lui, așa că vor continua să lucreze împreună”, a declarat o sursă apropiată celor doi actori.

colaj tom cruise si ana de armas
+3
Citește și: Care este numele adevărat al lui Tom Cruise. Motivul sfâșietor pentru care l-a schimbat în tinerețe

