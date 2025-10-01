Tony One s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani! Cum au anunțat cei doi miri faptul că așteaptă primul copil și cine sunt nașii celebri care au strălucit la marele eveniment!

Costel Biju trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lui după ce fiul său cel mare, Tony One, s-a căsătorit și a anunțat faptul că va deveni tătic pentru prima dată.

În vârstă de 19 ani, Tony pare că se bucură de o viață exclusivistă la care alți tineri de vârsta lui doar visează. El nu doar că și-a unit destinul cu logodnica sa, Antonia, ci este pe cale să devină și tătic, dat fiind că aceasta este gravidă și urmează să aducă o altă bucurie în viața artiștilor.

Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a aflat vestea cea mare și cum a petrecut familia Biju într-o zi atât de specială!

Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Cum a fost făcut public marele anunț

Aniversarea lui Tony de anul acesta a întrecut-o cu mult pe cea de anul trecut, atunci când acesta și-a sărbătorit majoratul! Artistul care îi calcă pe urme tatălui său în domeniul muzical și-a sărbătorit ziua de naștere în aceeași zi în care s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, făcând și un anunț de-a dreptul extraordinar.

Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată, iar toate cele trei motive de sărbătoare au fost celebrate cu fast alături de nume importante din lumea showbiz-ului românesc, dar și de nașii lor, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean.

Nunta lui Tony One a acaparat internetul cu multe momente inedite din ziua cea mare, atunci când unii dintre cei mai importanți oameni din viața lui i-au fost alături și i-au urat atât la mulți ani, casă de piatră, cât și o sarcină ușoare soției sale.

Și tatăl lui, Costel Biju, i-a făcut o urare de-a dreptul emoționantă în mediul online, emoționându-i pe cititori până la lacrimi.

„La mulți ani primul meu trandafir, te iubește tati mult de tot, ești urmașul meu și ție îți predau tot ce am eu în viață! Ești ochii mei .. îți dorește tati să fii sănătos și fericit în viață! Să-ți trăiască Antonia ta și ce aveți pe drum, Dani tău care este puiul tău, mami și tati ! Te iubesc!” a scris acesta impresionând pe toată lumea.

Vestea că Tony va fi tătic s-a aflat în mediul online și prin intermediul unui videoclip care s-a viralizat pe TikTok, în care socrul acestuia a ținut un discurs la fel de emoționant.

„Băiatul meu, Tony, ți-am adus o floare, pe Antonica mea. Vreau să ai cea mai mare grijă de ea așa cum am avut și tăicuțul, adică eu. Vreau să fie cea mai fericită lângă tine. Dumnezeu să vă dea mulți copii! Să fiți fericiți toată viața voastră, să vă iubiți mult de tot tată! Să aveți cel puțin căsnicia mea, cum am eu cu mama ei și cum are tatăl tău cu mama ta. Vreau să vă iubiți mult toată viața voastră, să fiți fericiți tată, să vă trăiască nașii, să îi respectați. Vă iubesc mult de tot copiii mei! Toată lumea să facă poze cum își pupă cuscrul meu nepotul sau nepoata. Avem o fetiță sau un băiat acolo. Cea mai mare fericire și realizare. Vă iubesc copiii mei. Vă iubesc!

Iată și momentul video care s-a viralizat în online.:

