Cum arată casa lui Costel Biju. Imagini de senzație din impunătoarea vilă de lux

Costel Biju, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști de manele, se mândrește cu o casă spectaculoasă. Vila impunătoare este dotată cu mobilă de lux, candelabre uriașe, ferestre curbate și sticlă inteligentă.

Costel Biju este un nume celebru în industria muzicală. Acesta are o carieră de succes în acest domeniu, făcându-se remarcat datorită vocii sale și aparițiilor spectaculoase din cadrul evenimentelor la care participă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul are de onorat o mulțime de invitații la nunți, aniversări sau botezuri. Multe persoane aleg să-l aibă aproape pe Costel Biju atunci când au de sărbătorit o ocazie specială.

De altfel, serviciile oferite de manelist nu sunt deloc ieftine. Cei care își doresc să le cânte Costel Biju la evenimente trebuie să scoată din buzunar sume importante de bani. Tariful acestuia diferă în funcție de timpul alocat pentru fiecare cântare.

De-a lungul anilor, artistul a reușit să strângă o adevărată avere din talentul său. O mare parte a banilor strânși, Costel Biju i-a investit în case și mașini. Manelistul se laudă cu bolizii săi de lux, dar și cu vila impunătoare în care locuiește.

Cum arată casa lui Costel Biju. Cât de frumoasă este locuința cântărețului de manele

Chiar dacă este discret în ceea ce privește viața personală, artistul nu uită să își țină la curent fanii din mediul online cu cele mai importante noutăți. De curând, un tânăr de pe TikTok a luat pe toată lumea prin surprindere cu un videoclip în care Costel Biju își prezintă superba locuință.

„A mea este cea mai frumoasă casă!”, a spus manelistul în filmulețul influencerului.

Vila impunătoare este dotată cu un living spațios, o bucătărie superbă, candelabre uriașe, lumini în podea, geamuri curbate și sticlă inteligentă. Interiorul casei are un design în stilul oriental, totul fiind alb și auriu.

„În bucătăria asta nu se gătește nici măcar un ou. Doar prăjituri, un chec, un cozonac”, a dezvăluit Costel Biju.

Prietenii virtuali au fost impresionați de camera de oaspeți cu jacuzzi pe care o are cântărețul de manele. Până și influencerul care a intrat în casa lui Costel Biju a fost uluit de tot ceea ce a văzut.

Videoclipul postat de tânărul influencer a strâns mai bine de 176 de mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali. Glumele, complimentele și comentariile răutăcioase nu au întârziat să își facă apariția.

„Cea mai frumoasă casă! Niciun manelist nu are așa ceva. Exact cum au ăia în afară!”, „Cea mai tare casă. La niciun manelist nu am văzut ce am văzut la el, jos pălăria”, „Să o stăpânești sănătos alături de familia ta! Bravo ție” sau „Am văzut aur în casă asta cât n-am văzut în viața mea”, au fost doar câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, fanii artistului au fost uluiți de casa impunătoare și luxoasă a acestuia. De asemenea, Costel Biju se mândrește cu o curte mare unde își poate parca toate mașinile.