Vă mai amintiți de Gigel Frone? Unde locuiește de 7 ani și ce decizie a luat în privința carierei lui: „Nu vedeți ce grea e viața"

Gigel Frone, cel care a cucerit o țară întreagă cu aparițiile sale scenice și calitățile vocale, a luat o decizie importantă în privința carierei sale. Iată unde locuiește de 7 ani.

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 13:53 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 14:42
Aparițiile de pe micile ecrane i-au adus artistului o mulțime de oportunități și oferte de nerefuzat | Antena 1

Gigel Frone a deveni celebru în 2012 după participarea la un show de talente. Acesta a reușit să impresioneze publicul cu energia lui, dar și cu talentul de a cânta la chitară.

Aparițiile de pe micile ecrane i-au adus artistului o mulțime de oportunități și oferte de nerefuzat. Gigel Frone a fost invitat să cânte la diferite evenimente, chiar și în localurile de la malul mării.

În prezent, cântărețul se confruntă cu o situație delicată. Se pare că acesta se descurcă destul de greu cu banii, motiv pentru care a fost nevoi să ia o decizie importantă în privința carierei sale.

Gigel Frone, despre viața profesională. Ce anunț a făcut

Gigel Frone a hotărât să mărească tariful pentru cântări, având în vedere scumpirile din ultima perioadă și traiul greu. Acesta nu renunță la pasiunea lui pentru muzică, însă va cânta pe mai mulți bani în 2026.

„Nu mă mai duc să cânt pe mai nimic, pe 200 sau pe 300 de lei, cum vrea lumea să-mi dea. Nu vedeți ce grea e viața, ce mai e suta de euro în ziua de azi? Te duci la piață și nu iei mai nimic. Așa că, de anul acesta, nu mai merg la cântări, pe bani puțini, dar nici nu iau pielea de pe om, ne înțelegem.

Alți artiști au buzunarele pline de bani, iar eu să cânt pe mai nimic? De Revelion, am fost invitat de un amic să cânt la o mică petrecere privată, într-o casă din Pantelimon. Apoi, când au auzit vecinii lor că sunt în zonă, m-au chemat și ei. Am făcut câțiva bănuți, apoi am plecat”, a dezvăluit Gigel Frone, potrivit click.ro.

Unde locuiește Gigel Frone de șapte ani

De asemenea, artistul locuiește de șapte ani într-un hotel din zona Militari, unde nu-i lipsește nimic.

„Prefer să stau aici, la hotel, decât cu chirie, căci nu mă simt singur. Aici am lenjerii curate, televizor, toaletă. E cald și bine. Țin de bani, ca să plătesc hotelul. De mâncare, mai am câte ceva prin frigider, dar cât să mănânci? Am și haine destule. Eu, când vin iarna, de la cântări, mă așez cu capul pe pernă și dorm fericit.”, a mai povestit Gigel Frone.

Deși are o viață frumoasă, cântărețul speră să își construiască o casă și să își întemeieze o familie. Acesta își dorește lângă el o femeie care să-l placă exact așa cum este, fără interese la mijloc.

„Mi-e bine momentan așa. Dar lupt, am niște proiecte. Să câștig bani și să-mi fac casa mea. Sper să găsesc o femeie care să mă placă. Undeva o exista un suflet și pentru mine, nu să fie atrasă de material. Unei femei trebuie să îi asiguri o casă. Eu acum stau la hotel, unde să o duc?”, a mai adăugat Gigel Frone, conform sursei citate mai sus.

