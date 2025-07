Valentin Butnaru, declarație de dragoste superbă pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere. Ce i-a transmis iubitul său

Valentin Butnaru i-a transmis un mesaj înduioșător iubitei sale cu ocazia zilei de naștere. Ana Bodea, actrița din „Ana, Mi-am fost scrisă în ADN” a împlinit 25 de ani.

Ana Bodea a împlinit recent 25 de ani, iar iubitul ei a marcat acest moment cu o declarație de dragoste superbă. Valentin Butnaru are numai cuvinte de laudă la adresa actriței din „Ana, Mi-am fost scrisă în ADN” și le-a oferit fanilor lor detalii din spatele ușilor închise.

Valentin Butnaru, declarație de dragoste superbă pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere

Valentin Butnaru a spus „povestea reala” de la „conceperea” iubitei sale într-o postare emoționantă. Cu ocazia zilei de naștere a Anei Bodea, el a publicat un reel în care apare iubita lui în mai multe ipostaze din viața lor de cuplu.

Imaginile au fost însoțite de o descriere emoținantă prin care prezentatorul Observator 12 și-a exprimat iubirea și admirația față de cea care îi este parteneră de viață.

„O să îți spun acum o poveste, de la Facerea Lumii!”, a început el descierea postăzii aniversare.

„Exista multe teorii, dar cumva…am descoperit-o pe cea reală! După miliarde și miliarde de conceperi reușite, în care tot amesteca de zor Dumnezeu diferite calități în cantități felurite, fiecare în recipientul lui prestabilit, dar standard ca dimensiune, a ajuns la TINE!

Era o zi normală..de fapt, notiunea de timp nu exista ACOLO, asa că-i vom spune..un moment cuantic aparent banal. Si a inceput să toarne.

Bunătate, frumusețe, inteligență, empatie, perseverență, curaj, umor, vivacitate, compasiune…nu se mai oprea. Până si Dumnezeu și-a spus în gând, mă rog, în entitatea cuantiă pe care am asocia-o cu gandire…”băi, dar sufletul ăsta chiar e special!” A continuat să toarne calități, până când..masa cosmică primordială s-a cutremurat deodata și s-a spart recipientul extrem de plin.

Asa că a luat unul mai mic, delicat, dar mult mai rezistent și, pentru că e Dumnezeu, le-a adaugăt din nou pe toate, cu mai multă grijă! Apoi, te-a lasăt sa îți alegi si niste părinți ideali pentru a te ghida în lume!

De asta ai un corp minion, dar cu un suflet INFINIT! Asta e povestea reală de la conceperea ta!

La mulți ani, minune!”, a scris Valentin Butnaru pe contul lui de Instagram.

Ana Bodea, despre cum i s-a schimbat viața după celebritate

Ana Bodea are planuri mari de viitor! Actrița are în plan să își deschidă o școală de balet, dar și să înceapă un nou capitol de studii.

Tânăra este foarte recunoscătoare pentru tot parcursul său și dorește ca în acest an să atingă o nouă serie de obiective la care se gândește de foarte mult timp.

Prin intermediul tuturor proiectelor în care Ana Bodea a fost implicată, aceasta a mărturiist că a reușit să se maturizeze și să fie tare în fața provocărilor care altă dată ar fi putut să o doboare.

Iată cum i s-a schimbat viața după ce a intrat în lumea celebrităților!

„În doi ani m-am schimbat foarte mult. M-am schimbat în bine. M-am maturizat foarte mult. Sper că m-am perfecționat și am devenit mai bună și în meseria aceasta frumoasă pe care o am. Mi-am schimbat foarte mult felul de a gândi și nu mă mai doboară atât de tare lucrurile. Se spune că în perioada 18-25 de ani te schimbi pe zi ce trece și înveți lucruri. Eu nu mă mai las atât de ușor doborâtă. Nu mai pun la suflet atât de multe lucruri și am mult mai multă încredere în mine” a declarat Ana Bodea pentru viva.ro.

„Mie mereu mi se pare că anul pe care l-am avut a fost cel mai bun. În 2023 mi se părea că e anul cel mai bun, acum eu cred că anul 2024 a fost cel mai bun pentru mine. A fost un an cu bune și cu rele, dar am învățat foarte multe. Și, a fost un an special pentru mine” a mai povestit Ana Bodea.