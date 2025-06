Cum arată tatăl actriței Ana Bodea. Ce mesaj i-a transmis de ziua lui de naștere. "Sunt și voi fi mereu prințesa ta"

Actrița Ana Bodea din serialul Lia – Soția soțului meu a postat recent o serie de imagini cu tatăl ei de ziua lui de naștere.

Ana Bodea face parte din generația tânără de actori, fiind o actriță extrem de talentată, versatilă și cu o carismă aparte cu care a cucerit rapid publicul. Rolul Liei Călin din serialul original Lia – Soția soțului meu a făcut celebră, iar anul acesta a primit rolul Alinei Istrate în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Cum arată tatăl actriței Ana Bodea din Lia - Soția soțului meu

Frumoasa actriță a muncit din greu de mică pentru a ajunge unde și-a propus și se bucură din plin să poată combina adesea cele două mari pasiuni ale ei, baletul și actoria. Cei mai mari susținători ai ei în cariera ei au fost întotdeauna părinții ei și fratele ei, care îi sunt mereu alături.

Recent, Ana a sărbătorit ziua de naștere a tatălui ei și a făcut o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de numeroase fotografii memorabile de familie.

În prima imagine, Ana apare alături de tatăl ei, Corneliu Bodea, iar asemănarea dintre cei doi este izbitoare. Se vede că actriță i-a moștenit culoare ochilor. În pozele următoare, Ana și tatăl ei apar alături de mama și fratele actriței, acestea fiind poze de la ziua de naștere a Anei, de când a împlinit 23 ani.

La descrierea seriei de fotografii, Ana a scris: „El este mereu acolo — discret, dar prezent în fiecare clipă importantă.

M-a învățat cum să-mi păstrez echilibrul când mi se clatină lumea.

Mi-a arătat, fără prea multe cuvinte, ce înseamnă siguranța.

Mă face să rad când totul pare mult prea serios.

Mi-a lăsat spațiu să devin cine sunt, dar a fost întotdeauna la un pas distanță, gata să mă prindă dacă alunec. Mi-a transmis curajul de a spune ce gândesc, dar și eleganța de a asculta.

A fost și rămâne primul bărbat din viața mea care m-a iubit necondiționat.

Și care, dincolo de orice, m-a tratat mereu ca pe o prințesă. La mulți ani, tata. Sunt și voi fi mereu prințesa ta”.

Fanii actriței l-au felicitat și ei pe tatăl Anei în secțiunea de comentarii, comparând cât de bine seamănă artista cu tatăl ei.

În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce aduce în plin plan povestea unei tinere abandonate la naştere, care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii complicate, actrița îi dă viață personajului Alina, sora cea mică a lui Tudor (Vlad Udrescu) şi fiica lui Basty (Andrei Aradits).

După cariera de balerină, Ana s-a orientat către televiziune și actorie, devenind cunoscută pentru rolul de protagonistă din serialul „Lia – soția soțului meu”, o producție de succes care i-a adus popularitate și admirația publicului. În interviurile acordate de-a lungul timpului, Ana a vorbit despre legătura dintre arta baletului și actorie, subliniind cât de mult a învățat despre disciplină, meticulozitate și atenție la detalii.

Actrița dezvăluie că a primit propunerea de a juca în noul serial cu sufletul deschis: „Am fost mai mult decât încântată atunci când a venit propunerea de a interpreta un personaj nou într-un serial produs de doamna Ruxandra Ion. Am simțit că mă întorc acasă, acolo unde mi-am început cariera”. Despre Alina, personajul pe care îl interpretează, tânăra care suferă de o boală ce nu îi permite să facă mai nimic, aceasta povestește că: „Este extrem de diferit față de ce am interpretat până acum. Alina are aproape 18 ani și, uneori, are reacții tipice unei adolescente rebele. Totuși, ceea ce nu observă cei din jurul ei, este că Alina s-a maturizat mai repede decât ar fi trebuit, trecând prin experiențe îngrozitoare. Ce experiențe? Abia aștept să aflați si sper ca acest personaj să ajungă la voi, în casele voastre, în inimile voastre, în sufletele voastre, exact așa cum a ajuns și Lia”.

