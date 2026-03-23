Vedeta care a pozat în „costumul Evei” pe covorul roșu. Bruneta a provocat reacții în lanț cu imaginile publicate

Actrița din filmele pentru adulți, Nikola Lauberova, a provocat un adevărat scandal înainte de anunțarea câștigătorilor Premiilor Leul Ceh 2026. Vedeta, în vârstă de 34 de ani, a atras toate privirile după ce a coborât dintr-o mașină complet goală. Bruneta a pășit pe covorul roșu purtând doar o pereche de cizme negre, șocând publicul și presa prezentă la eveniment.

Vedeta care a pozat în „costumul Evei" pe covorul roșu

Mulți au spus că aceasta încearcă să o imite pe Bianca Censori, soția lui Kanye West, cunoscută pentru aparițiile sale extrem de îndrăznețe și pentru momentele în care a apărut aproape goală la diverse evenimente publice. Gestul Nikolei a fost imediat comparat cu stilul controversat al Biancăi, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Potrivit presei, printre spectatori s-au aflat actori, jurnaliști, dar și familii cu copii, ceea ce a amplificat controversele. Cu toate acestea, bruneta nu a părut deranjată de context și a coborât din mașină cu o încredere deplină în sine. A pozat în fața fotografilor din toate unghiurile, ignorând comentariile celor din jur și transformând momentul într-un adevărat spectacol mediatic.

După câteva minute în care a captat întreaga atenție, actrița a fost escortată înapoi la mașină de către organizatori. Imaginile cu Nikola Lauberova au devenit rapid virale în mediul online, iar publicul s-a împărțit în două tabere. În timp ce unii au apreciat curajul și libertatea de exprimare, alții au criticat dur gestul, considerându-l nepotrivit pentru un eveniment de asemenea amploare.

„Corpul feminin este frumos, dar nu mai trăim vremuri preistorice”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale, reflectând opinia unei părți a publicului.

Nikola Lauberova nu a fost primită la eveniment

Bruneta a fost escortată la mașină la scurt timp după apariția sa controversată și nu ar fi fost primită în incinta evenimentului. Nu este pentru prima dată când vedeta șochează prin aparițiile sale. Nikola Lauberova este cunoscută pentru stilul nonconformist și pentru alegerile vestimentare provocatoare de la evenimentele mondene.

De-a lungul timpului, aceasta a atras atenția și prin viața personală, fiind asociată în trecut cu antreprenorul Jaromir Soukup. Aparițiile sale șocante, alături de scandalurile din spațiul public, au transformat-o într-o prezență constantă în presa tabloidă.

Specialiștii în imagine susțin că astfel de gesturi sunt adesea strategii de promovare menite să atragă atenția într-un timp foarte scurt. În era rețelelor sociale, unde vizibilitatea este esențială, un moment controversat poate genera milioane de vizualizări și poate menține o persoană în centrul atenției publice.

Indiferent de intențiile sale, apariția de pe covorul roșu la Premiile Leul Ceh 2026 confirmă faptul că Nikola Lauberova știe cum să provoace reacții puternice și să rămână în atenția publicului. Rămâne de văzut dacă acest tip de expunere îi va aduce beneficii pe termen lung sau va continua să stârnească controverse.