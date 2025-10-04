Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului. Cum a fost surprinsă soția lui David Beckham înainte de Fashion Week

Victoria Beckham a arătat spectaculos într-un top roz mulat, în timp ce a fost surprinsă pe străzile Parisului înaintea prezentării sale de la Fashion Week.

Creatoarea de modă engleză, în vârstă de 51 de ani, a demonstrat încă o dată că este definiția eleganței, completând ținuta cu o fustă midi gri.

Victoria Beckham, apariție îndrăzneață pe străzile Parisului

Fostă cântăreață, acum designer de renume, a atras toate privirile la Paris, în drum spre serviciu, cu un look sofisticat și relaxat, accesorizat cu ochelari de soare mari, cu rame pătrate. Fosta membră Spice Girls și-a completat ținuta de zi cu sandale burgundy cu vârf deschis, asortate cu geanta purtată pe umăr.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cel mai recent show de modă al Victoriei este programat pentru joi, 3 octombrie, de la ora 20:00, la Paris, unde își va prezenta colecția Primăvară/Vară 2026.

Femeia de afaceri și soțul ei, David, 50 de ani, sunt în prezent în conflict cu fiul lor cel mare, Brooklyn, 26 de ani, și cu soția acestuia, moștenitoarea Nicola Peltz, 30 de ani.

Tensiunile au apărut pe fondul zvonurilor că Brooklyn s-a îndepărtat de familie, lucru alimentat de absența lui de la petrecerile organizate în mai, cu ocazia aniversării de 50 de ani a tatălui său.

Victoria, subiectul unui documentar în trei părți, care va fi lansat pe 9 octombrie

Dar acum, în timp ce se pregătește pentru lansarea documentarului său, Victoria ar fi decis să lase certurile în urmă și să nu mai „poarte aceeași luptă la nesfârșit”.

Potrivit unei surse, realizarea noului show a fost pentru creatoarea de modă o experiență „eliberatoare”, care i-a arătat nu doar cât de iubită este, ci i-a dat și convingerea că, mai devreme sau mai târziu, ea și Brooklyn se vor împăca.

După ce au apărut informații că fiul ei cel mare va apărea în documentar, Victoria pare să-i fi întins o ramură de măslin, incluzând în primul trailer al seriei o scurtă fotografie de arhivă cu Brooklyn bebeluș – un cadru atât de rapid încât abia poate fi observat.

„A fost un adevărat carusel de emoții pentru ea, mai ales din cauza relației tensionate cu Brooklyn, care încă o apasă. Dar și-a dat seama că nu poate trăi mereu răscolind durerea acestei situații. Destul e destul acum”, a spus o sursă.

Aceeași sursă a declarat pentru The Mirror: „Ea știe că, într-o zi, el se va întoarce la ea, dar acum nu este momentul potrivit – așa privește situația. Acest proiect i-a arătat cât de norocoasă este să aibă familia aproape, susținând-o”.

„Pentru ea a fost o experiență extrem de emoționantă, dar în același timp eliberatoare”, a adăugat sursa. „A făcut-o să realizeze cât de iubită este, cât de mult a sprijinit-o familia, ajutând-o să treacă prin suișuri și coborâșuri”.

„Speră în continuare că ea și Brooklyn își vor rezolva problemele, desigur că speră, dar în același timp știe că nu poate purta aceeași luptă la nesfârșit”.

Citește și: Rețeta de gem de prune a lui David Beckham. Preparatul a făcut furori în mediul online. Cum se pregătește „Beckjam” cu rom

Brooklyn, noi declarații pe fondul conflictului cu părinții

Totul vine după ce Brooklyn a făcut din nou declarații elogioase la adresa „soției sale care îl susține”, Nicola, într-un nou comentariu cu subînțeles, pe fondul conflictului cu părinții săi.

Stabilit peste ocean cu soția sa, actrița Nicola, Brooklyn a stârnit din nou controverse, subliniind încă o dată cât de mult îl susține ea.

Într-un interviu pentru Daily Mail, acordat în timpul meciului Ryder Cup All-Star, Brooklyn a spus: „Vor exista mereu oameni care vor spune lucruri negative, dar eu am o soție care mă susține foarte mult”.