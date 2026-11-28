Târgurile de Crăciun se deschid în mai multe orașe din țară, iar mii de familii sunt așteptate să ia parte la evenimentele organizate în această perioadă. Atmosfera de sărbătoare, aglomerația și numeroasele atracții îi pot face însă pe părinți să scape din vedere anumite riscuri. Polițiștii vin cu recomandări importante pentru cei care merg la târguri alături de copii și atrag atenția asupra unor măsuri simple care pot preveni situațiile neplăcute.

Avertisment pentru părinții care merg cu copiii la târgurile de Crăciun. Ce recomandă polițiștii pentru siguranța celor mici | pexels

Ce trebuie să stabilească părinții înainte să meargă cu cei mici la târgurile de Crăciun

Comisarul-șef Alin Banu le recomandă părinților să stabilească dinainte cu cei mici un punct de întâlnire, în cazul în care aceștia se pierd în mulțime.

Poate fi vorba despre bradul de Crăciun sau despre căsuța lui Moș Crăciun, repere ușor de identificat într-un târg aglomerat.

De asemenea, comisarul-șef Andrei Codău a subliniat cât de important este ca minorii să poată lua legătura cu părinții în cazul în care se îndepărtează de aceștia.

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O altă variantă este ca cei mici să aibă asupra lor o hârtie pe care să fie trecut numărul de telefon al unuia dintre părinți.

Ce trebuie să facă un copil dacă se pierde în mulțime

Aglomerația poate favoriza situațiile în care copiii se îndepărtează pentru câteva momente de adulții care îi însoțesc. Polițiștii atrag atenția că o astfel de situație se poate produce foarte repede.

Comisarul-șef Andrei Codău a precizat că minorii care se pierd pot cere ajutorul persoanelor responsabile de organizarea evenimentelor sau al forțelor de ordine prezente la fața locului.

Polițistul a dat asigurări că, pe durata târgurilor de Crăciun, vor fi mobilizate efective ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv polițiști, jandarmi și salvatori ISU.

De asemenea, comisarul-șef Alin Banu a ținut să le transmită părinților și copiilor că oamenii în uniformă sunt acolo pentru a-i ajuta.

Cum trebuie să își protejeze adulții bunurile personale în zonele aglomerate

Recomandările polițiștilor nu se referă doar la siguranța copiilor. În locurile foarte aglomerate, vizitatorii trebuie să fie atenți și la obiectele personale, deoarece astfel de evenimente pot fi exploatate de persoane rău intenționate.

Comisarul-șef Andrei Codău îi sfătuiește pe cei care merg la târgurile de Crăciun să își țină gențile în față și să evite păstrarea portofelelor sau a documentelor în buzunare și compartimente ușor accesibile altor persoane.

Autoritățile le recomandă astfel părinților să se bucure de atmosfera sărbătorilor, dar să nu piardă din vedere măsurile elementare de siguranță, mai ales atunci când merg la evenimente împreună cu cei mici.

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