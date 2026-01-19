Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul

Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul

Bianca, din tribul Războinicilor de la Survivor,  a avut o curiozitate în legătură cu Aris, din tribul Faimoșilor. Tânărul a primit întrebarea cu zâmbetul pe buze. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:00 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:15

În tribul Războinicilor, Bianca a deschis subiectul Aris Eram, arătându-se interesată de zodia lui.

„Nicu, ce zodie e Aris? Când e născut? Eu chiar nu știu ce zodie poate să fie. Cum ar fi să fie fix Leu? Pare Rac, că e foarte calm. CIne m-a întrebat de la ce vine R-ul de pe tatuaj? Aris a zis că schimbă R-ul cu A-ul. Îl schimbăm dacă e cazul. E foarte simpatic! Nu mai fac tatuaje de-astea în viața mea!”, a spus Bianca, în timp ce colegii săi s-au amuzant de interesul tinerei.

Citește și: Ce mesaj i-a transmis Alexia Eram fratelui ei, Aris, înainte de plecarea la Survivor 2026. Alexia, în lacrimi la aeroport

„Aia mică e îndrăgostită”. O concurentă din tribul Războinicilor a vrut să știe ce zodie este Aris. Cum i-a răspuns Faimosul

„Aia mică e îndrăgostită”, s-a auzit în trib.

Mai târziu, la Consiliu, Adi Vasile i-a oferit Biancăi ocazia să-și satisfacă curiozitatea și să-l întrebe direct pe Aris ce zodie este.

„Știu că ai o curiozitate în ceea ce-l privește pe Aris”, i-a spus prezentatorul Biancăi, iar tânăra s-a rușinat.

„Întreabă-l direct, Bianca!”, a fost fata sfătuită de colegi.

„Ce zodie ești?”, a întrebat Bianca.

„Leu!”, a răspuns Aris.

„Și eu tot Leu. 21 august”, a spus Bianca.

„Eu 24 iulie”, a răspuns Aris.

„Sărbătoriți împreună!”, au spus colegii.

„Nu mai am alte curiozități”, a completat Bianca.

„Mai am eu una! Ce ai de gând să faci cu tatuajul?”, a întrebat Adi Vasile.

„Mi-am propus să-l scot, dar când o să ajung în România”, a răspuns Bianca.

Așadar, Bianca a aflat că Aris Eram este zodia Leu.

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Colaj cu aris și bianca
+3
Mai multe fotografii

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul a revenit cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici le aduce celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Iulia părăsește Republica Dominicană după eliminarea din echipa Războinicilor
Survivor 2026 liveblog, saptamana 2. Iulia părăsește Republica Dominicană după eliminarea din echipa Războinicilor
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi competiția
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, la Survivor. Ediția, lider de audiență! Un concurent va părăsi...
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x