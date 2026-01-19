Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul

Bianca, din tribul Războinicilor de la Survivor, a avut o curiozitate în legătură cu Aris, din tribul Faimoșilor. Tânărul a primit întrebarea cu zâmbetul pe buze.

În tribul Războinicilor, Bianca a deschis subiectul Aris Eram, arătându-se interesată de zodia lui.

„Nicu, ce zodie e Aris? Când e născut? Eu chiar nu știu ce zodie poate să fie. Cum ar fi să fie fix Leu? Pare Rac, că e foarte calm. CIne m-a întrebat de la ce vine R-ul de pe tatuaj? Aris a zis că schimbă R-ul cu A-ul. Îl schimbăm dacă e cazul. E foarte simpatic! Nu mai fac tatuaje de-astea în viața mea!”, a spus Bianca, în timp ce colegii săi s-au amuzant de interesul tinerei.

Citește și: Ce mesaj i-a transmis Alexia Eram fratelui ei, Aris, înainte de plecarea la Survivor 2026. Alexia, în lacrimi la aeroport

„Aia mică e îndrăgostită”. O concurentă din tribul Războinicilor a vrut să știe ce zodie este Aris. Cum i-a răspuns Faimosul

„Aia mică e îndrăgostită”, s-a auzit în trib.

Mai târziu, la Consiliu, Adi Vasile i-a oferit Biancăi ocazia să-și satisfacă curiozitatea și să-l întrebe direct pe Aris ce zodie este.

„Știu că ai o curiozitate în ceea ce-l privește pe Aris”, i-a spus prezentatorul Biancăi, iar tânăra s-a rușinat.

„Întreabă-l direct, Bianca!”, a fost fata sfătuită de colegi.

„Ce zodie ești?”, a întrebat Bianca.

„Leu!”, a răspuns Aris.

„Și eu tot Leu. 21 august”, a spus Bianca.

„Eu 24 iulie”, a răspuns Aris.

„Sărbătoriți împreună!”, au spus colegii.

„Nu mai am alte curiozități”, a completat Bianca.

„Mai am eu una! Ce ai de gând să faci cu tatuajul?”, a întrebat Adi Vasile.

„Mi-am propus să-l scot, dar când o să ajung în România”, a răspuns Bianca.

Așadar, Bianca a aflat că Aris Eram este zodia Leu.

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul a revenit cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici le aduce celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!