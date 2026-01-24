Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond

Aris Eram, concurentul de la Survivor 2026, este destul de discret când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu cum arăta tânărul în copilărie.

Aris Eram, concurentul de la Survivor 2026, este destul de discret când vine vorba de viața personală | Antena 1

Aris Eram a cucerit inimile telespectatorilor cu aparițiile sale de pe micile ecrane, dar și cu felul carismatic. Tânărul a intrat în atenția publicului odată cu participare la America Express, unde a fost alături de sora lui, Alexia Eram.

Deși nu au reușit să câștige competiția, cei doi s-au bucurat din plin de experiență. Mai mult, Aris Eram a acceptat, fără ezitare, și provocarea Survivor România 2026. Acesta a plecat în Republica Dominicană pentru a-și testa limitele fizice și psihice.

De asemenea, concurentul a fost nevoit să lase în urmă și echipa de la Super Neatza. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Aris Eram făcea parte din proiect de mai bine de un an.

Citește și: Aris Eram spune că are mai mult succes la fete după participarea la America Express: „Îmi zâmbesc, îmi fac cu mâna”

Articolul continuă după reclamă

Un lucru este cert, tânărul este mai hotărât ca niciodată să ajungă cât mai departe în competiție. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Aris Eram se numără printre favoriții oamenilor de acasă.

„Eu cred că am foarte mari șanse să ajung (n.r. în finală). O să votez foarte pragmatic, nu e că ești prietenul meu, îți zic în față: „Mi se pare că ar trebui să te votez pe tine”. Strategia mea e să fiu cât mai plăcut, să ne înțelegem bine și să trag tare”, au fost dezvăluirile tânărului în cadrul unui interviu din Dominicană.

Cum arăta Aris Eram în copilărie. Cât de adorabil era cu părul lung și blond

Concurentul de la Survivor România 2026 a fost întotdeauna o persoană discretă, ținând evenimentele importante departe de ochii curioșilor. Chiar dacă este destul de activ în mediul online, puțini sunt cei care știu cum arăta când era mic.

A1.ro a făcut rost de o imagine de colecție din arhiva personală a tânărului. În fotografie, Aris Eram apare cu părul lung și blond, purtând ochelari albaștri și o cravată colorată asortată cu un tricou negru.

Un lucru este cert, Aris Eram era un băiețel foarte adorabil. Anii au trecut, însă tânărul nu s-a schimbat prea mult. Acesta și-a păstrat o mare parte a trăsăturilor din copilărie, însă a renunțat la părul lung și blond.

Citește și: Ce cadou special a primit Alexia Eram de la fratele ei mai mic. Aris i-a pregătit o surpriză, la început de an

Din aparițiile și imaginile concurentului de pe rețelele sociale se poate observa că acesta este mult mai șaten acum.