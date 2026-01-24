Antena Căutare
Home Survivor Stiri Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond

Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond

Aris Eram, concurentul de la Survivor 2026, este destul de discret când vine vorba de viața personală, motiv pentru care puțini sunt cei care știu cum arăta tânărul în copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 08:30 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 17:57
Galerie
Aris Eram, concurentul de la Survivor 2026, este destul de discret când vine vorba de viața personală | Antena 1

Aris Eram a cucerit inimile telespectatorilor cu aparițiile sale de pe micile ecrane, dar și cu felul carismatic. Tânărul a intrat în atenția publicului odată cu participare la America Express, unde a fost alături de sora lui, Alexia Eram.

Deși nu au reușit să câștige competiția, cei doi s-au bucurat din plin de experiență. Mai mult, Aris Eram a acceptat, fără ezitare, și provocarea Survivor România 2026. Acesta a plecat în Republica Dominicană pentru a-și testa limitele fizice și psihice.

De asemenea, concurentul a fost nevoit să lase în urmă și echipa de la Super Neatza. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Aris Eram făcea parte din proiect de mai bine de un an.

Citește și: Aris Eram spune că are mai mult succes la fete după participarea la America Express: „Îmi zâmbesc, îmi fac cu mâna”

Articolul continuă după reclamă

Un lucru este cert, tânărul este mai hotărât ca niciodată să ajungă cât mai departe în competiție. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Aris Eram se numără printre favoriții oamenilor de acasă.

„Eu cred că am foarte mari șanse să ajung (n.r. în finală). O să votez foarte pragmatic, nu e că ești prietenul meu, îți zic în față: „Mi se pare că ar trebui să te votez pe tine”. Strategia mea e să fiu cât mai plăcut, să ne înțelegem bine și să trag tare”, au fost dezvăluirile tânărului în cadrul unui interviu din Dominicană.

Cum arăta Aris Eram în copilărie. Cât de adorabil era cu părul lung și blond

Concurentul de la Survivor România 2026 a fost întotdeauna o persoană discretă, ținând evenimentele importante departe de ochii curioșilor. Chiar dacă este destul de activ în mediul online, puțini sunt cei care știu cum arăta când era mic.

A1.ro a făcut rost de o imagine de colecție din arhiva personală a tânărului. În fotografie, Aris Eram apare cu părul lung și blond, purtând ochelari albaștri și o cravată colorată asortată cu un tricou negru.

Un lucru este cert, Aris Eram era un băiețel foarte adorabil. Anii au trecut, însă tânărul nu s-a schimbat prea mult. Acesta și-a păstrat o mare parte a trăsăturilor din copilărie, însă a renunțat la părul lung și blond.

Citește și: Ce cadou special a primit Alexia Eram de la fratele ei mai mic. Aris i-a pregătit o surpriză, la început de an

Colaj cu Aris Eram în două ipostaze diferite la Survivor 2026
+5
Mai multe fotografii

Din aparițiile și imaginile concurentului de pe rețelele sociale se poate observa că acesta este mult mai șaten acum.

Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Beleuț și Tamaș au o misiune secretă! Urmează lupta pentru imunitate... După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate!...
Înapoi la Homepage
AS.ro Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl Le-au scos la vânzare! Decizia surprinzătoare a patronilor Dedeman, miliardarii români Dragoş şi Adrian Pavăl
Observatornews.ro "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile, veste care poate schimba destinul triburilor
Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile, veste care poate schimba destinul triburilor
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
În această seară, la Survivor, Adi Vasile dă o veste care va surprinde ambele triburi: „Va trebui să luați o decizie importantă”
În această seară, la Survivor, Adi Vasile dă o veste care va surprinde ambele triburi: „Va trebui să luați o...
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x