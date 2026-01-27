Imagini de colecție cu Ceanu Zheng din copilărie. Cum arăta concurentul de la Survivor România 2026 când era doar un puști

Antena Căutare
Ceanu Zheng, concurentul de la Survivor România 2026, este unul dintre cei mai curajoși din echipa Faimoșilor.

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 08:05 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 09:47
Imaginile cu băiețelul simpatic i-au amuzat pe fani și s-au bucurat să afle și mai multe lucruri despre celebrul influencer.

Cu o evoluție impresionantă la Survivor România 2026, Ceanu Zheng își face echipa mândră de câte ori ajută să câștige puncte în plus.

Ceanu este foarte determinat și încrezător, demonstrând că poate supraviețui celui mai dur test din jungla dominicană.

Cum arăta Ceanu Zheng în copilărie

Citește și: Hello Chef sezon 8, 14 decembrie 2024. Rețeta Roxanei Blenche pentru paella cu fructe de mare. Ce a ales Ceanu Zheng

Concurentul Survivor România 2026 este o fire competitivă, cu spirit de echipă, care e mereu acolo să își susțină coechipierii și să îi încurajeze în timpul probelor.

Ceanu Zheng s-a împrietenit cu colegii lui din echipa Faimoșilor și împreună muncesc din greu la fiecare confruntare cu echipa Războinicilor pentru a câștiga noi beneficii.

Chiar dacă se bucură de succesul pe care îl are în cea mai grea competiție de supraviețuire, Ceanu nu poate nega că îi este foarte dor de familie și toți cei dragi care îl așteaptă și îl susțin acasă.

Recent, Ceanu ne-a dezvăluit în exclusivitate câteva imagini din copilărie, unde apare alături de familia sa, poze pline de amintiri și nostalgie.

Concurentul de la Survivor România 2026 are o familie frumoasă și se bucură de susținerea lor necondiționată.

Citește și: Ce afaceri are Ceanu Zheng, concurentul de la Survivor România 2026. Cu ce se ocupă influencerul

În imagini, Ceanu apare atât singur, cât și însoțit de mama lui. Influencerul a fost un copil drăgălaș, iar fanii săi se bucură să îl vadă și în această ipostază. Chiar dacă mulți îi cunosc vlog-urile și contentul pe care îl postează în mediul online, puțini știau cum arăta Ceanu pe vremea când era doar un puști.

Imaginile cu băiețelul simpatic i-au amuzat pe fani și s-au bucurat să afle și mai multe lucruri despre celebrul influencer.

Ceanu Zheng este un influencer de succes, care deține și câteva business-uri, atât în România, cât și peste hotare.

Ceanu Zheng activează în mediul online și face YouTube de mai bine de 10 ani. El are acum o comunitate uriașă, având peste 127 de milioane de vizualizări pe canalul său și peste 800K abonați. Influencerul reușește să câștige bani frumoși din vizualizările pe care le face pe canalul său de YouTube.

Ceanu deține și o firmă de turism, o agenție specializată pentru vacanțele în China prin intermediul căreia le oferă turiștilor circuite și experiențe inedite în această țară.

Citește și: Ce nume românesc a primit Ceanu Zheng de la mama lui. Concurentul de la Survivor 2026 s-a născut și a crescut în România

Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență...
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Observatornews.ro Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Antena 3 Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită Maicii Tereza Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită Maicii Tereza

