Concurenții Survivor România au avut parte de momente emoționante. Ce i-a făcut să plângă în hohote

Războinicii au primit o recompensă pe măsură după ce s-au luptat mai aprig ca niciodată la Survivor România 2026.

După ce au reușit să treacă de probele dificile, Războinicii s-au bucurat cu adevărat de o masă pe cinste. Își doreau de foarte multă vreme, așa că după ce au câștigat jocul pentru recompensă au început să plângă de bucurie.

Recompensa pentru Războinici, asigurată de cei de la Digi România

Au primit tot ce și-au dorit. Printre bunătăți s-au numărat șandvișuri, cartofi prăjiți, milkshake și prăjituri. Bucuria acestora a fost imensă și neprețuită atunci când au aflat că îi așteaptă și mesaje de la oamenii dragi care îi așteaptă acasă.

Digi România le-a oferit șansa de a vorbi cu cei de acasă. Aceștia îi susțin și îi iubesc pe concurenți, fiind alături de ei la fiecare pas, deși nu sunt aproape de ei fizic. Au fost fără doar și poate copleșiți de emoții, mai ales atunci când au citit rândurile adresate cu drag de la cei care îi așteaptă să revină acasă cu sufletul la gură.

„Mesajul primit de la mama mea, de la familie, a însemnat foarte mult pentru mine pentru că i-am simțit acolo toată dragostea ei”, a spus Andrei.

Concurenții care joacă tribul Războnicilor au fost în culmea fericirii. Totul, când au descoperit cele mai emoționante mesaje. Mulți au început să plângă și nu și-au putut stăpâni cu adevărat emoțiile care i-au cuprins.

Au mărturisit că jocul de recompensă a meritat efortul pe care l-au depus, chiar dacă lupta a fost una strânsă și dificilă pe parcurs.

„Am bușit în plâns instant. Îmi e super, super dor de ele. (...) Mi-a dat putere. (...) Fii-mea e totul meu, e lumina mea”, a mai spus concurentul din tribul Războinicilor. Mesajele pe care le-au citit concurenții au reușit cu adevărat să-i emoționeze.