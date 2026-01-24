Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă

Cristian Boureanu, concurentul de la Survivor România 2026 trăiește într-o locuință de lux.

Concurentul de la Survivor România 2026 se bucură de tot confortul într-un apartament de lux. | Antena 1

Fostul deputat se mândrește cu apartamentul modern în care s-a mutat în 2019. Cristian Boureanu are un apartament spațios, cu mobilier minimalist, camere luminoase.

Concurentul de la Survivor locuiește cu chirie în acest apartament și, dacă la început a locuit cu fosta lui parteneră Laura Dincă, acum el locuiește singur.

Cum arată apartamentul în care locuiește Cristian Boureanu

Locuința s-a de lux a fost estimată la 380.000 euro. Cu toate acestea, potrivit Cancan, fostul politician ar plăti lunar o chirie de aproximativ 1.000 euro.

Concurentul de la Survivor România 2026 se bucură de o atmosferă relaxată, de un apartament amenajat după bunul său gust, un spațiu bine întreținut și confort.

Cristian Boureanu s-a remarcat la Survivor pentru curajul său, competitivitatea, dar și spiritul de echipă, făcând parte din echipa Faimoșilor.

Recent, concurentul a intrat în conflict cu Cătălin Donca, un alt concurent Survivor, dar apele s-au calmat rapid.

Pe lângă performanțele sale de la Survivor, Cristian Boureanu este cunoscut și ca om de afaceri de succes. De asemenea, el are un trecut și în viața politică și a trăit povești de dragoste intens mediatizate.

Chiar dacă a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste și acum este singur, Cristian Boureanu e convins că își va găsi adevărata dragoste.

Primul său mariaj a fost în anul 2000, cu Irina Boureanu, cu care a trăit o poveste de dragoste intensă și are acum o fetiță. Din nefericire, în 2004, cei doi au divorțat. În 2007, acesta s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, mariaj care a durat până în 2014.

Cea de-a treia sa mare iubire a fost Laura Dincă, celebrul model cu care a avut o relație de 6 ani, dintre care 3 ani au fost logodiți. Cu toate acestea, chiar înainte de a planifica nunta, ei au decis să se despartă.

Cristian Boureanu a spus că a învățat multe lecții din relațiile pe care le-a avut, iar în prezent se bucură de performanțele sale la Survivor, unde se străduiește să facă față celui mai dur test de supraviețuire în junglă.

