Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă

Cum arată casa în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor 2026. Locuința de lux, evaluată la o sumă uriașă

Cristian Boureanu, concurentul de la Survivor România 2026 trăiește într-o locuință de lux.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 14:00 | Actualizat Marti, 20 Ianuarie 2026, 16:15
Galerie
Concurentul de la Survivor România 2026 se bucură de tot confortul într-un apartament de lux. | Antena 1

Fostul deputat se mândrește cu apartamentul modern în care s-a mutat în 2019. Cristian Boureanu are un apartament spațios, cu mobilier minimalist, camere luminoase.

Concurentul de la Survivor locuiește cu chirie în acest apartament și, dacă la început a locuit cu fosta lui parteneră Laura Dincă, acum el locuiește singur.

Cum arată apartamentul în care locuiește Cristian Boureanu

Locuința s-a de lux a fost estimată la 380.000 euro. Cu toate acestea, potrivit Cancan, fostul politician ar plăti lunar o chirie de aproximativ 1.000 euro.

Articolul continuă după reclamă

Concurentul de la Survivor România 2026 se bucură de o atmosferă relaxată, de un apartament amenajat după bunul său gust, un spațiu bine întreținut și confort.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă prima soție a lui Cristian Boureanu. De ce au ajuns să divorțeze după patru ani de căsnicie

Cristian Boureanu s-a remarcat la Survivor pentru curajul său, competitivitatea, dar și spiritul de echipă, făcând parte din echipa Faimoșilor.

Recent, concurentul a intrat în conflict cu Cătălin Donca, un alt concurent Survivor, dar apele s-au calmat rapid.

Vezi aici imagini cu locuința de lux a lui Cristian Boureanu!

Pe lângă performanțele sale de la Survivor, Cristian Boureanu este cunoscut și ca om de afaceri de succes. De asemenea, el are un trecut și în viața politică și a trăit povești de dragoste intens mediatizate.

Chiar dacă a trecut prin multe dezamăgiri în dragoste și acum este singur, Cristian Boureanu e convins că își va găsi adevărata dragoste.

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 14 ianuarie 2026. Cristian Boureanu și Călin Donca, vorbe grele și amenințări fără precedent

Primul său mariaj a fost în anul 2000, cu Irina Boureanu, cu care a trăit o poveste de dragoste intensă și are acum o fetiță. Din nefericire, în 2004, cei doi au divorțat. În 2007, acesta s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, mariaj care a durat până în 2014.

Cea de-a treia sa mare iubire a fost Laura Dincă, celebrul model cu care a avut o relație de 6 ani, dintre care 3 ani au fost logodiți. Cu toate acestea, chiar înainte de a planifica nunta, ei au decis să se despartă.

Cristian Boureanu a spus că a învățat multe lecții din relațiile pe care le-a avut, iar în prezent se bucură de performanțele sale la Survivor, unde se străduiește să facă față celui mai dur test de supraviețuire în junglă.

colaj cristian boureanu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Ce spune Orianda Donca despre conflictul dintre soțul ei și Cristian Boureanu de la Survivor: „Călin e priceput la construcții”

După o nouă victorie a Faimoșilor și o misiune secretă, diseară, la Survivor, se luptă pentru Imunitate!...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital
Observatornews.ro "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile "Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond
Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile, veste care poate schimba destinul triburilor
Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile, veste care poate schimba destinul triburilor
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au divorțat în secret: „S-a rupt ceva...”
Cum se înțelege acum Diana Bart cu tatăl fiicelor sale. Prezentatoarea TV și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, au... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x