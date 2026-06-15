Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Ce au găsit experții într-o peșteră

Experții au dezvăluit descoperirea care poate rescrie istoria umană, după ce au găsit mai multe rămășițe într-o peșteră.

Strămoșii oamenilor ar descoperit un element important mai devreme decât se credea | Shutterstock

Noi descoperiri din ultimii au rescriu înțelegerea noastră despre evoluția umană și când au fost găsite unele dintre cele mai importante elemente în societate.

Printre acestea se numără momentul în care oamenii au învățat să controleze focul, ce a schimbat cursul istoriei, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, această descoperire a dus la dezvoltarea creierului și a transformat corpul uman.

În plus, le-a oferit strămoșilor noștri căldură, lumină și protecție într-o lume ostilă.

Articolul continuă după reclamă

Descoperirea care poate rescrie istoria umană

I descoperire făcută în Africa de Sud sugerează că acest lucru s-ar fi putut întâmpla mult mai devreme decât se credea. Ca urmare, experții trebuie să reanalizeze un capitol important al evoluției umane.

Ascunse adânc în Peștera Wonderwerk, un sit cunoscut pentru descoperirile sale preistorice spectaculoase, experții au găsit oase arse de mamifere vechi de până la 1.79 milioane de ani.

Anterior, cele mai vechi dovezi ale folosirii focului descoperite în aceeași peșteră constau într-un fragment de os ars vechi de aproximativ 1 milion de ani, cenușă vegetală și unelte carbonizate.

Noile oase descoperite au fost găsite în interiorul unor pelete fosilizate de bufniță, aglomerări compacte de blană, oase și alte resturi animale pe care bufnițele le regurgitează după ce își digeră prada.

Multe dintre micile oase prezentau urme de ardere. Ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că Homo erectus ar fi putut transporta în mod repetat focul adânc în peșteră și să folosească aceste pelete uscate drept combustibil pentru a menține flăcările aprinse.

Cercetătorii au afirmat că învățarea controlului focului a reprezentat un moment de cotitură important în evoluția umană. A declanșat ceea ce studiul descrie drept „o schimbare profundă în relațiile dintre hominizi și mediile lor naturale și culturale.”

Citește și: Cum ar fi arătat primii oameni din Europa. Experții au reconstruit fața unei femei care a trăit acum 43.000 de ani

Homo erectus e o specie dispărută de oameni arhaici care a trăit acum aproximativ 2 milioane până la 100.000 de ani.

Homo erectus a fost unul dintre cei mai de succes strămoși ai noștri și primul hominid care a mers complet biped și a colonizat Eurasia.

Înainte de Homo erectus, pe Pământ trăiau specii precum Homo habilis și diverse specii de Australopithecus.

Acestea erau hominizi de tranziție care au început să meargă pe 2 picioare și să utilizeze unelte simple din piatră.

Oamenii ar fi descoperit focul mai devreme decât se credea

Studiul a folosit o tehnică nouă care analizează modul în care oasele antice strălucesc în anumite condiții. Ceea ce a permis experților să detecteze urme de ardere fără a deteriora fosilele.

Metoda e cunoscută sub numele de luminescență osoasă. Presupune iluminarea oaselor cu lumină albastră de mare energie sub microscop.

Citește și: Experții au descoperit un „al 3-lea ochi” ascuns în corpul uman. La ce ajută și unde se află

Privite printr-un filtru special, oasele care au fost expuse la foc emit o strălucire roșie. Ceea ce a permis experților să identifice resturile arse care altfel ar fi greu de observat.

Echipa a verificat apoi rezultatele folosind o tehnică de laborator separată. Folosind această abordare combinată, experții au găsit dovezi ale utilizării focului în 2 depozite din Pleistocenul timpuriu din Peștera Wonderwerk, Africa de Sud.

Rezultatele au scos la iveală dovezi ale utilizării repetate a focului încă de acum aproximativ 1.79 milioane de ani. Ceea ce extinde una dintre cele mai vechi dovezi cunoscute ale folosirii controlate a focului de oriunde din lume.