Exclusiv | Iulia Istrate, primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026: „Știu că sunt o fire vulcanică"

Iulia Istrate a oferit primele declarații în exclusivitate pentru a1.ro după eliminarea de la Survivor România 2026. Aceasta a povestit despre cum a schimbat-o experiența din Dominicană, dar și despre mesajele primite de la cei dragi după plecarea din emisiune.

Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 12:21 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 12:25
Iulia Istrate a oferit primele declarații după eliminarea de la Survivor România 2026 | Antena 1

Deși a părăsit competiția Survivor România 2026 mult prea devreme, Iulia Istrate este mândră de parcursul său. Aceata s-a bucurat de fiecare moment petrecut în tribul Războinicilor, dar și de traseul care i-a testat limitele fizice.

Iulia Istrate, primele dezvăluiri după eliminarea de la Survivor România 2026

Duminică, 18 ianuarie 2026, Iulia Istrate a plecat din Republica Dominicană cu lacrimi în ochi, dar cu sufletul plin de momente de neuitat și întâmplări emoționante.

Ce mesaj ai primit de la cei dragi după eliminare care ți-a rămas în minte și te-a ajutat să te reconectezi la realitate?

„Cei dragi mi-au spus că le este dor de mine și abia așteaptă să ajung acasă.”, a povestit ea.

Cum ai simțit că te-a schimbat această experiență, atât fizic, cât și mental?

„Experiența mi-a demonstrat că nu am plecat puternică de acasă, așa cum am crezut, mi-am dorit și mi-au cerut copiii mei. Niciodată gândul de acasă nu bate cu tot ce se întâmplă în realitate! Planurile le faci atunci când trăiești clipa. Sincer, dacă ar fi să mai am șansa de a participa într-o competiție, așa cum este Survivor, aș știi la ce să mă aștept.”, a mai răspuns Iulia Istrate.

Ce ai descoperit despre tine în timpul competiției care te-a surprins cel mai mult?

„Nu m-a surprins nimic, mă cunosc. Știu că sunt o fire vulcanică și explozivă! Știu tot despre mine. (râde)”, a punctat concurenta de la Survivor România 2026.

În opinia ta, care este cea mai mare realizare a ta în cadrul show-ului, chiar dacă ai fost eliminată la începutul competiției?

Realizarea este că am luptat și am ajuns aici! Am venit, am trăit experiența, am văzut ce se întâmplă și am plecat. Totuși, drumul meu nu se termină aici. Viitorul sună bine pentru mine.

Care sunt planurile tale de viitor? Te-ai gândit la o carieră în televiziune sau în alt domeniu, având în vedere expunerea de la Survivor?

Colaj cu Iulia Istrate la Survivor 2026

„Nu se știe nimic legat de acest aspect. O să primesc cu drag tot ce o să vină. Când o să ajung acasă, vreau să mă axez pe bucătărie, din nou, căci eu cu asta mă ocup. În schimb, dacă o să vină vreo oportunitate, nu o să o refuz, cu siguranță!”, a răspuns ea la final.

