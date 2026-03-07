Antena Căutare
Faimoșii continuă seria victoriilor la Survivor, iar diseară o caută și pe cea mai importantă, în lupta pentru Imunitate

Orice șansă de a ieși din insula care le-a devenit casă și de a lua parte la activități de relaxare reprezintă un moment de îndârjire și de motivație suplimentară.

Publicat: Sambata, 07 Martie 2026, 10:52 | Actualizat Sambata, 07 Martie 2026, 11:02
La prima vedere, Războinicii par măcinați de discuțiile interne | Antena 1

Miza de ieri a făcut cele două triburi să dea totul pe traseu și să arate că încă au resursele necesare pentru a fi cei mai buni. Survivor. Faimoși vs Războinici continuă astăzi și mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu noi ediții care vor răsturna orice așteptare.

Spa, o masă copioasă și câteva ore departe de viața pe insulă! Miza care a făcut ca ambele echipe să-și dorească victoria. După ce câțiva dintre membrii tribului au adus cel puțin două puncte, Andreea a închis jocul și i-a dus pe Faimoși spre una dintre cele mai dorite recompense de până la acest moment.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă! Discuții aprinse și tensiuni la Războinici

Starea de bine a fost egală cu cea de-a treia victorie consecutivă, iar dorința actuală este una clară – să bifeze un nou câștig, la Imunitate, în doar câteva ore. Pot ei să ducă mai departe forma bună și să păstreze echipa unită pe mai departe?

Articolul continuă după reclamă

Competiția se aprinde la Survivor 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

La prima vedere, Războinicii par măcinați de discuțiile interne. După eliminarea lui Adi Petre, accidentarea lui Nicu și potențiala plecare a lui Kaan de etapa trecută, CAV este convins că a curățat echipa, iar următoarea pe listă pare a fi Ramona. A ajuns una dintre cele mai puternice să fie un punct slab pentru colegi?

Știu membrii echipei albastre să lase în urmă toate discuțiile interne și să ducă la capăt un joc vital? Sau vor ajunge să lupte pentru Imunitatea personală? Toate întrebările își vor găsi răspuns curând!

Citește și: Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa

Tot atunci, descoperim ce metode inedite de pregătire găsesc Faimoșii, cât stau pe insulă, dar și cum va motiva Beleuț dorința de a-și păstra pe mai departe locul în echipă, în ciuda discuțiilor de ieri!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor, 6 martie 2026. Gabi Tamaș, cu mască pe față! Toți s-au amuzat din plin când l-au văzut cum arată, la spa... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 9. Faimoșii și Războinicii luptă pentru Imunitate. Competiția se aprinde în Republica ...
