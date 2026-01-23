În această seară, la Survivor, Adi Vasile dă o veste care va surprinde ambele triburi: „Va trebui să luați o decizie importantă”

Antena Căutare
Două săptămâni din cel mai puternic format de televiziune din lume. Singurul show în care concurenții luptă cu natura înconjurătoare și cu cele mai dure condiții de trai pentru a merge cât mai departe. Un premiu important și miza de a deveni învingător! Survivor. Faimoși vs Războinici continuă de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY și aduce o ediție care nu poate fi ratată, în care miza este mai mare decât s-ar fi putut gândi oricine.

Publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026, 13:05 | Actualizat Vineri, 23 Ianuarie 2026, 13:57
În urmă cu doar câteva zile, Iulia Istrate a părăsit competiția, după ce a pierdut Duelul în fața lui Niky Salman. Cu mare dor de casă și dorință de a-și revedea familia, aceasta a părut că nu a dat tot ce avea mai bun în lupta finală, după câte spun colegii ei. ”După o săptămână – două, spui că ți-e dor de familie. Unde ți-e spiritul de Războinic? La modul cum s-a jucat aseară, trebuia să fie, într-un fel, dublă eliminare”, va comenta Andrei Beleuț.

Motivați de cele trei înfrângeri consecutive, Războinicii sunt deciși să se remonteze și să intre pe teren cu toată puterea. Miza le-o va spune Adi Vasile, înainte de prima rundă: ”Azi vă luptați pentru energie, pentru răsfăț, pentru confort. Cei care veți câștiga astăzi, veți primi de persoană – 5 căpșuni, 2 sandvișuri, ceașcă de cafea și acest borcan de ciocolată va fi al întregului trib”. Va fi gândul la mâncare suficient pentru a reuși o revenire a tribului albastru?

Adi Vasile va provoca membrii celor două triburi: ”este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă

Articolul continuă după reclamă

Finalul jocului va aduce, însă, cel mai mare șoc! Adi Vasile va provoca membrii celor două triburi: ”este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă. Fiecare trib trebuie să-mi ofere numele unui coechipier care nu s-a integrat”. Cei care vor ajunge să iasă în față vor fi Andrei Beleuț și Gabi Tamaș, cel din urmă un obișnuit al transferurilor între echipe, pe care le-a trăit în cariera lui de fotbalist.

Și atunci, el avea mize important când trecea de la un club la altul... așa va fi și acum! ”Vă veți părăsi temporar triburile și taberele pentru a vă muta în tabăra tribului advers. Până la primul Consiliu Tribal, aveți o misiune secretă”. Despre ce este vorba și ce impact va aduce în emisiune, descoperim în doar câteva ore!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală... Survivor 2026 liveblog, saptamana 3. Adi Vasile dă o veste care poate schimba destinul triburilor...
